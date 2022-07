Así se prepararon Jennifer Lopez y Ben Affleck para su boda en Las Vegas

Loading the player...

¡Por fin! 20 años después, la historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha tenido su final feliz. La artista y el actor se han dado el 'sí, quiero' en una pequeña capilla de Las Vegas y la encargada de anunciarlo ha sido la propia JLO, que ha compartido varias imágenes de la que ha definido como "la mejor noche de nuestras vidas". El protagonista de Perdida, de 49 años, y la cantante de On the floor, de 52, ya son marido y mujer pero ¿quieres saber cómo se prepararon para su boda? Dale al play y no te lo pierdas.

- La primera decisión que ha tomado Jennifer Lopez como mujer de Ben Affleck: ¡cambiarse el nombre!

- Emme, la otra protagonista de la boda a bordo del Cadillac rosa de Elvis