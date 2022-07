El lugar, los testigos... todos los detalles de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Una sorpresa agradable es la que han dado Jennifer Lopez, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, con su boda en Las Vegas. La pareja ha unido por fin su camino, una ceremonia que ha tenido que esperar dos décadas, pero que por fin se ha celebrado de manera íntima y dejando algunas anécdotas quizá inesperadas para los cientos de seguidores que acumulan. Si todavía no sabes cómo ha sido este personal "sí quiero", sigue leyendo, te contamos todos los detalles.

El lugar y la mágica hora del 'sí'

La pareja tomó un avión el 16 de julio rumbo a Las Vegas, la ciudad del juego más famosa de Estados Unidos, y solicitó la licencia matrimonial correspondiente en el Condado de Clark. "Volamos a Las Vegas, hicimos la cola para conseguir la licencia junto a otras cuatro parejas, que también hacían el mismo viaje a la capital de las bodas más famosa del mundo" escribió Jennifer en su blog. Contó que había una pareja de chicos y otra de jóvenes que habían conducido durante tres horas desde Victorville (en California) en el segundo cumpleaños de su hija. "Todos queríamos lo mismo (...) declarar nuestro amor al mundo" comentó Jennifer. La boda se celebró a medianoche, que fue cuando la pareja logró llegar a la capilla Little White Wedding Chapel, una de las más conocidas de la ciudad. "Amablemente estuvieron abiertos hasta más tarde" aseguró la actriz. En esta capilla, que se inauguró en los años 50, se han casado unas 800.000 parejas entre las que hay nombres muy conocidos como Bruce Willis y Demi Moore, que se dieron allí el "sí" en 1987, y Joan Collins que se casó con el sueco Peter Holm. En Las Vegas, en el Caesars Palace, había renovado Jennifer Lopez sus votos con Marc Anthony en el año 2008.

Fue sin duda una boda muy diferente a la que planearon la primera vez, en 2003. Entonces habían pensado en una multitudinaria ceremonia y para evitar miradas curiosas incluso se plantearon contratar dobles para que se hicieran pasar por la novia y despistaran a la prensa. La presión mediática puso fin a sus planes y a su relación, en 2004, por lo que esta vez organizaron algo más íntimo. Fuentes cercanas a la pareja comentan que les pareció buena idea hacer algo pequeño y más informal.

Los dos vestidos de la novia

Jennifer guardó su mayor secreto hasta el último momento. La estrella lució dos vestidos de novia con mucho significado. Uno de ellos era un sencillo diseño de escote halter que pertenece a una película antigua (no reveló el título) y que, como contó, llevaba guardando muchos años. "He tenido este vestido durante muchos años, y lo estaba guardando y guardando y ahora lo llevo el día de mi boda" reveló. En una de las salas de la capilla organizó la actriz su particular camerino, donde acudió su peluquero Chris Appleton para prepararla. Allí se cambió además de vestido para ponerse un precioso diseño de Zuhair Murad (la ha vestido ya en numerosas alfombras rojas) con corsé, escote palabra de honor y mangas de encaje. Completó el conjunto con un velo también con detalles de encaje. En el cuello llevaba un discreto colgante con un brillante, a juego con sus pendientes, y el ramo era de flores blancas.

El look del novio

Ben Affleck también hizo honor al típico color de las bodas, el blanco, llevando chaqueta, camisa y una rosa del mismo tono en la solapa. El único elemento que rompía el conjunto era su pajarita de color negro. Como explicó Jennifer, el actor cogió una de las prendas que guardaba en su armario para iniciar esta nueva etapa de su vida. El lugar en el que se cambió de ropa fue el cuarto de baño de la capilla, como se puede ver en una de las imágenes que compartió Jennifer.

Los mejores testigos imaginables: sus hijos

Los hijos que tiene Jennifer (de su unión con Marc Anthony) estuvieron presentes en la ceremonia. En una de las imágenes se puede ver a Emme, de 14 años, junto a quien parece su hermano Max. En la ceremonia estuvo además la madre de Jennifer, como señala People. "Leímos nuestros votos en la pequeña capilla e intercambiamos los anillos que llevaremos el resto de nuestra vida. Incluso tenían bluetooth para el corto camino hacia el altar" señaló Jennifer en su blog On the floor en referencia a la posibilidad de poner algo de música. Ben Affleck tiene también tres hijos fruto de su relación con Jennifer Garner, Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10.

Una sesión de fotos en un Cadillac rosa

Una vez convertidos en marido y mujer, Jennifer y Ben se hicieron una sesión de fotos muy especial junto a un Cadillac descapotable de color rosa que, según Jennifer, fue utilizado por el 'rey del rock'. "Pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y ya estaba en la cama", ha bromeado. En este vehículo, que es uno de los atractivos que ofrece la capilla y que está en un túnel decorado con ángeles y frases románticas, se pudo ver también a Emme, hija de Jennifer, que se tomó una divertida fotografía.

La actriz se cambia el apellido

Ya como una mujer casada, Jennifer ha decidido cambiarse el apellido y adoptar el del protagonista de Argo. "Jennifer Lynn Affleck" firmó la intérprete en una carta dirigida a sus seguidores después de su enlace. La revista People, que ha tenido acceso al registro de la lincencia de matrimonio de la Oficina del Secretario del Condado de Clark, detalla que se pueden leer los nombres de los contrayentes de la siguiente manera: Benjamin Geza Affleck como "parte 1" y Jennifer Lopez como "parte 2", sin embargo, en el apartado de "nuevo nombre", la cantante ya aparece como Jennifer Affleck.

Jennifer presume de alianza

"Resulta que el amor es paciente... paciente durante veinte años" aseguró con humor Jennifer en referencia al tiempo que el destino les ha hecho esperar para formalizar su relación. Orgullosa y entusiasmada, la protagonista de Planes de boda no solo quiso compartir las anécdotas e imágenes de su boda, sino del día despues. La foto tomada a la mañana siguiente no necesita palabras pues habla por sí sola. La artista aparece tumbada en la cama, sin maquillaje y presumiendo de anillo de casada, una preciosa alianza de color plateado. De fondo se puede escuchar el tema Sadie, de la cantante Barbra Streisand, en el que suena: "Sadie, Sadie, married lady, that's me (Sadie, Sadie, mujer casada, esa soy yo)". ¿Alguien duda de que la actriz es feliz?

El broche a un increíble cuento de hadas

Aunque en ocasiones describir los sentimientos es algo complicado, Jennifer ha encontrado la manera de hacerlo. En cada una de las frases que ha compartido con sus fans y en las que ha contado cómo vivió su gran día, ha plasmado sus emociones a la perfección dedicando románticas reflexiones a lo que supone estar por fin casada con Ben. "Tenían razón cuando decían eso de 'todo lo que necesitas es amor'. Estamos muy agradecidos de tenerlo en abundancia, de tener una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida juntos que estamos deseando vivir. El amor es una de las mejores cosas, tal vez la mejor de todas, y vale la pena esperar" señala.