La primera decisión que ha tomado Jennifer Lopez como mujer de Ben Affleck: ¡cambiarse el nombre!

Han tenido que pasar 20 años para que los caminos de Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieran a juntarse pero... la espera ha merecido la pena. Por fin, se han convertido en marido y mujer y lo han hecho por sorpresa, con una ceremonia que ha tenido lugar en Las Vegas. La propia JLO ha querido compartir con sus fans las primeras fotos de su enlace y, además, ha contado algunos detalles sobre cómo fue, los dos vestidos de novia que llevó, los testigos que les acompañaron, quién la peinó y la maquilló... ¡y hasta ha desvelado que se ha cambiado el nombre!

VER GALERÍA

Como esposa de Ben Affleck, la primera decisión que ha tomado ha sido decir adiós a su mundialmente conocido "Lopez". La propia cantante ha sido la encargada de desvelarlo al firmar una carta que ha escrito a sus seguidores con el nombre de: "Jennifer Lynn Affleck". La revista People ha tenido acceso al registro de la lincencia de matrimonio de la Oficina del Secretario del Condado de Clark y, al principio, puede verse a Benjamin Geza Affleck como "parte 1" y a Jennifer Lopez como "parte 2", sin embargo, en el apartado de "nuevo nombre", la cantante ya aparece como Jennifer Affleck. Ahora solo queda saber si JLO cambiará también su nombre artístico o lo seguirá manteniendo.

- La declaración definitiva de Jennifer Lopez a Ben Affleck

VER GALERÍA

La cantante de Dance again, de 52 años, y el protagonista de Perdida, de 49, se casaron a medianoche en una pequeña capilla blanca de Las Vegas. "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante veinte años", dice Jennifer Lopez en la newsletter que ha mandado a sus fans. La intérprete de On the floor ha confesado que han hecho "exactamente" lo que ellos querían y que estuvieron acompañados por "los mejores testigos que puedas imaginar". Además, la cantante llevó dos vestidos, uno de ellos de una "antigua película", mientras que Ben usó "una chaqueta que tenía en su armario".

Tras leer los votos que escribieron ellos mismos, "nos dimos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth", ha contado la actriz de Planes de boda. Una vez convertidos en marido y mujer, se hicieron una sesión de fotos muy especial junto a un Cadillac descapotable de color rosa que, según Jennifer, fue usado por 'El Rey del Rock': "Pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y él ya estaba en la cama", ha bromeado.

VER GALERÍA

- Jennifer Lopez deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck

Y el sueño se hizo realidad

La cantante asegura que "fue la mejor boda que podíamos haber imaginado" y, haciendo referencia a su historia de amor, dice que llevaban soñando con ella "mucho tiempo". "Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno y el otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas".

La carta de Jennifer concluye con una reflexión de lo más significativa: "Tenían razón cuando decían eso de "todo lo que necesitas es amor". Estamos muy agradecidos de tenerlo en abundancia, de tener una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida juntos que estamos deseando vivir. El amor es una de las mejores cosas, tal vez la mejor de todas, y vale la pena esperar. Con amor, Mrs. Jennifer Lynn Affleck".