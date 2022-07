¡Ya son marido y mujer! Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan por sorpresa en Las Vegas

Después de meses con sus fans vibrando con la reconciliación del año, Jennifer Lopez y Ben Affleckhan dado el paso definitivo ¡en secreto! La pareja, que anunció su compromiso el pasado mes de abril, se ha casado por sorpresa en Las Vegas, según unos documentos judiciales a los que ha tenido acceso el medio estadounidense TMZ y que prueban que la diva del pop y el actor obtuvieron una licencia matrimonial este sábado 16 de julio en el condado de Clark, en Nevada, donde los recién casados suelen validar los enlaces en Las Vegas. Se trata de un permiso que obtiene para darse el 'sí, quiero' en los próximos tres días y el mismo medio asegura que una fuente cercana a los novios ha confirmado que ya son marido y mujer.

Jennifer Lopez deja claro cómo quiere que sea su futuro con Ben Affleck

En cualquier caso, nada impide que Jennifer y Ben celebren posteriormente la gran boda que esperan sus seguidores desde que decidieron revivir, dos décadas después, su sonado romance de finales de los 90, aunque teniendo en cuenta los motivos que les llevaron a cancelar su primer compromiso, puede que estén decididos a preservar su privacidad. Recordemos que ya estuvieron a punto de dar este paso en 2003, pero la presión mediática a la que estaban sometidos acabó haciendo mella en su relación y finalmente pospusieron su boda un día antes de celebrarla. A principios de 2004 anunciaron la cancelación de su compromiso y el fin de su relación.

En esta segunda parte en la que están poniendo todo su empeño para que realmente sea buena, Jennifer hablaba así del momento en el que Ben le pidió matrimonio. "¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?", preguntaba a la actriz de Cásate conmigo a sus fans. "El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en un baño de burbujas), mi precioso amor (Ben Affleck) se arrodilló y me propuso matrimonio. Me pilló totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años estaba sucediendo de nuevo, literalmente me quedé sin palabras y me preguntó: '¿Eso es un sí?’ Y yo dije: 'Sí, por supuesto que es un sí'".

La vuelta a las alfombras rojas de la pareja, donde no escatiman en gestos de cariño, ha hecho las delicias de sus fans, pero no todo es glamour y focos. Jennifer, de 52 años, y Ben, de 49, hace ya meses que han demostrado buscar un futuro en común junto a sus hijos. Ella se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y tuvo dos hijos mellizos: Emme y Max, nacidos en 2008. Él también pasó por el altar junto a Jennifer Garner, en junio de 2005 y tuvo tres hijos con la actriz: Violet, Seraphina y Sam. Enamorados de nuevo, hace tiempo que se les ve buscando una casa que acoja a tan numerosa familia y recientemente, también han estado buscando nuevo coche en distintos concesionarios.