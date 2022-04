Jennifer Lopez cuenta dónde se encontraba cuando Ben Affleck le pidió matrimonio... y te va a sorprender

Si el amor es verdadero se abrirá camino, dicen, y ese parece ser el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que 18 años después de que su relación fracasara se han vuelto a enamorar. La cantante de Let's Get Loud ha anunciado que el actor le ha pedido matrimonio por segunda vez en la historia, y esta vez ha querido compartir los datos con sus fans más cercanos a través de su newsletter, desvelando que estaba en la bañera cuando el protagonista de Batman vs Superman hincó la rodilla. "¿Alguna vez te imaginas que tu sueño más grande se haga realidad? El sábado por la noche, mientras estaba en mi sitio favorito del mundo (un baño de burbujas), mi precioso amor se puso de rodillas y me pidió matrimonio", ha contado la intérprete, que estrenaba el pasado mes de febrero su última película titulada precisamente Cásate conmigo.

"Me pilló totalmente desprevenida así que simplemente le miré a los ojos sonriendo y llorando a la vez, intentando procesar la idea de que después de 20 años esto esté pasando otra vez, estaba realmente sin palabras y me preguntó '¿eso es un sí?' Y yo dije 'SÍ, por supuesto que es un SÍ'", ha compartido Jennifer con sus seguidores. Según ha explicado, se sentía increíblemente feliz y completa mientras le caían lágrimas y tenía la sonrisa más grande en el rostro. "No fue nada sofisticado, pero fue la cosa más romántica que me podría haber imaginado nunca... simplemente un sábado tranquilo en casa, dos personas que se prometen estar siempre ahí el uno para el otro. Dos personas afortunadas que tienen una segunda oportunidad para vivir el amor de verdad", ha escrito la cantante con una casi palpable ilusión.

Jennifer también ha explicado que el anillo que le ha regalado Ben tiene un significado especial. Es un diamante verde porque es su color favorito y también el que más suerte le trae. "Obviamente ahora es para siempre mi color de la suerte. Significa mucho cuando alguien piensa en ti, te quiere y te aprecia. Fue el momento más perfecto", ha añadido. Los expertos han catalogado la gema como verdaderamente única por la intensidad de su color y el tamaño que tiene, asegurando que hay muy pocas piedras preciosas de esta categoría que salgan al mercado anualmente, y han estimado que la joya en su totalidad podría tener un precio entre los 4 y los 6,5 millones de euros.

La relación de Jennifer y Ben ha ido a pasos agigantados desde que se dieran una nueva oportunidad el pasado año. Si bien en un primer momento sus encuentros eran fugaces y alejados de sus hogares, rápidamente hicieron sus primeras apariciones juntos, alfombras rojas, redes sociales y recientemente han dado el paso de comprarse una mansión en común para poder vivir en Los Ángeles junto a los hijos que tienen ambos de relaciones anteriores. Se conocieron en 2002 durante un rodaje y en noviembre de ese mismo año se comprometieron. El actor le pidió matrimonio con un anillo de diamante rosa y planeaban casarse en septiembre de 2003, pero la presión, la agenda y las dificultades hicieron que primero pospusieran el enlace y finalmente lo cancelaran, rompiendo su relación en enero de 2004.

