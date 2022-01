Jennifer López aclara cómo se siente tras los comentarios de Ben Affleck sobre su ex Jennifer Garner

Jennifer López y Ben Affleck son la pareja del año de Hollywood. La segunda oportunidad a su relación, tras diecisiete años después de su ruptura, ha acaparado numerosas portadas en lo que llevamos de 2021, siendo uno de los romances más sonados del panorama internacional. Sin embargo, unas declaraciones del actor, de 49 años, sobre Jennifer Garner, para el programa The Howard Stern Show -de las que más tarde se ha retractado-, podrían no haber sentado bien a la diva del Bronx, según una fuente contó al medio Page Six. Ahora, ha sido ella misma la que se ha pronunciado acerca de las controvertidas palabras de su pareja. ¿Está realmente enfadada?

"Esta historia simplemente no es cierta", ha dicho Jennifer López al medio americano People, desmintiendo la información sobre su supuesto malestar: "No es lo que yo siento". La artista añadió sobre su pareja que "no podría tener más respeto por Ben como padre, como copadre y como persona". Con estas palabras la cantante ha querido zanjar la polémica. Además, ha asegurado que apoya completamente a su novio, considerando fuera de lugar cualquier rumor que indique lo contrario. Una fuente cercana a la diva del Bronx ha corroborado las declaraciones de la estrella de música, asegurando que la pareja está "en un espacio realmente genial y realmente feliz".

Ben Affleck confesó en una entrevista de televisión que, de seguir con Jennifer Garner, continuaría siendo una persona alcohólica: "Parte del porqué bebía se debe a que me sentía atrapado. No quería (dejar a Garner) por mis hijos, pero no era feliz. Entonces me tomaba una botella de whisky y me tiraba en la cama, lo cual no era la solución", dijo el intérprete de Pearl Harbor (2001), película en la que coincidieron por primera vez la actriz y él. Estas palabras han llamado mucho la atención y más cuando el actor ha confesado en alguna ocasión que "de lo más se arrepiento en la vida es de mi divorcio con Jennifer Garner". De hecho, la madre de sus tres hijos fue uno de sus mayores apoyos a la hora de superar su adicción al alcohol, ya que en 2018, tres años después de su separación, la artista le acompañó a uno de los centros de rehabilitación para que se internara. Tras sus polémicas declaraciones en televisión, Ben Affleck quiso matizar sus palabras en el show Jimmy Kimmel Live!: "Nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", asegurando que las palabras que dio acerca de Garner le hicieron parecer como "el peor, el más insensible y estúpido, un tipo horrible".

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados desde 2005 hasta 2015, aunque su divorcio no llegó hasta 2018. Más adelante, el actor fue captado con Ana de Armas. El noviazgo entre él y la actriz cubana-española duró tan solo un año y a principios de 2021 se confirmó la ruptura con la intérprete de Blade Runner 2049. Pero ha sido en este mismo año, concretamente el pasado mes de mayo, cuando el oscarizado actor volvía a creer en el amor y hacía ver que las segundas partes también pueden ser buenas al dar a conocer a su nueva pareja, Jennifer López. El artista y la diva del Bronx han vuelto a enamorarse perdidamente y a pasear su felicidad allá por donde pasan.

