Jennifer Lopez no descarta la idea de casarse por cuarta vez, ¿matrimonio a la vista con Ben?

Cualquiera pensaría que luego de tres matrimonios fallidos y dos compromisos, Jennifer Lopez ya no contemplara la idea de pasar nuevamente por el altar. Dentro del marco promocional de su nueva película, Marry Me, la cual comparte créditos con Maluma, la cantante puertorriqueña fue abordada sobre ese tema en el programa Today Show. Ante la posibilidad de que la veamos por nueva cuenta vestida de blanco, admitió que no descarta la idea ya que se define como una mujer romántica.

©GettyImages



Jennifer Lopez y Ben Affleck

“Sí, supongo que sí... ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido. He estado casada unas cuantas veces. Y sigo creyendo en los finales en los que viven felices para siempre. Sin duda. Al cien por ciento”, señaló.

Como recordaremos, la actriz se ha casado en tres ocasiones: con Ojani Noa en 1997, con Cris Judd en 2001 y su último matrimonio fue con Marc Anthony en 2004. Asimismo, estuvo comprometida con Ben Affleck en 2004 y con Alex Rodriguez, con quien terminó su relación en marzo de este año.

©GettyImages



La pareja retomó su relación luego de 17 años separados

¿Será entonces que la veremos rumbo al altar con Affleck? el tiempo dirá si le pone el broche de oro a su historia de amor con Ben, con quien retomó su relación sorpresivamente en mayo pasado, luego de 17 años de cancelar su esperado enlace debido a la presión mediática.

“A ver, si no puedes reírte de ti mismo... No pienso en esas cosas. Soy un ser humano, como todo el mundo, he tenido mis altibajos y he cometido errores. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en mi vida y quien soy como persona y madre y actriz. No pasa nada, todos tenemos cosas así”, expresó la intérprete de 52 años.