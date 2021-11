La historia de Bennifer tuvo sus inicios a principios de los 2000. Entre 2002 y 2004, la cantante y el actor eran la pareja del momento y aunque se comprometieron, no llegaron al altar. Él apareció en el video Jenny from the Block, y su relación iba por muy buen camino, tanto que Ben le prepuso matrimonio con un anillo valuado en 2,5 millones de dólares.