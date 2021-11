Jennifer Lopez y Ben Affleck se despiden entre besos apasionados en el aeropuerto

¡Jennifer Lopez y Ben Affleck no pueden quitarse la mano de encima! Sin duda, la pareja está enamorada y no le temen a las demostraciones públicas de afecto. Recientemente, López y Affleck fueron captados en el aeropuerto besándose apasionadamente.

El actor y la cantante llenaron fueron divisados en el aeropuerto de Los Ángeles mientras el piloto de Lopez esperaba pacientemente a que ella abordara el avión privado. Además de besarse, compartieron un largo abrazo.

©GrosbyGroup



Según el expublicista de la cantante, Rob Shuter, las campanas de boda están sonando fuerte para ellos. Shuter le dijo a Fox News que si Jennifer no veía un futuro con Ben, no estaría tan abierta al amor y se ocuparía de las alfombras rojas. “No creo que ninguno de los dos sea tan abierto acerca de volver a estar juntos si no fueran en serio”, dijo. “Cuando trabajaba para Jennifer, ella era la jefa. Debería haberle pagado porque ella dirige el espectáculo”.

“Puede que tengas opiniones”, compartió. “Ella los escuchará. Pero al final del día, ella toma sus propias decisiones. Y creo que este es el caso aquí. Jennifer no nos dejaría verlos caminar juntos en el parque o en la alfombra roja si no viera un futuro para ellos. Fácilmente podrían haberse conocido en silencio, haber tenido citas y haberse divertido juntos. El mundo nunca lo hubiera sabido. Pero el hecho de que nos permitan ver esto me dice que es serio”.

Shuter reveló que Lopez sabe lo que está haciendo a pesar de lo que dicen los tabloides. “Se siente realmente cómoda en su propia piel”, dijo Shuter. “Y creo que ese es su mayor secreto de todos. Olvídese de los chismes y todos los detalles de su vida privada. No le preocupa lo que la gente tiene que decir sobre ella. Ella es la jefa”.