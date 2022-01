Ben Affleck se retracta de sus comentarios sobre su matrimonio con Jennifer Garner

Ben Affleck ha querido enmendar su error después de que dijese en televisión que de no haberse divorciado de Jennifer Garner probablemente seguiría bebiendo. Unos comentarios que impresionaron a sus fans, que no daban crédito después de haber escuchado siempre de él palabras como "de lo más se arrepiento en la vida es de mi divorcio con Jennifer Garner" y de saber que ella fue su principal apoyo para superar sus problemas con el alcohol -la madre de sus tres hijos fue quien le llevó a una clínica de rehabilitación-. El protagonista de The Tender Bar asegura que para nada estas palabras reflejan su modo de sentir por la madre de sus tres hijos, Violet, de 16 años, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9.

En su reciente aparición en el show Jimmy Kimmel Live!, el actor, de 49 años, le dijo al presentador que "nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre". Y le comentó que, de hecho, él pensaba que su entrevista con Howard Stern había sido "significativa" hasta que se dio cuenta de cómo se habían percibido sus comentarios después de su emisión. Sus palabras habían sido sacadas de contexto y parecía como si dijese todo lo contrario al centrarse en una sola parte de su charla.

Sus fans interpretaron sus declaraciones como si la estuvieses culpando a ella por su adicción al alcohol, pero nada más lejos de la realidad. En la entrevista solo felicita a Garner por la crianza de sus hijos y continuaba alabándola por el cariño y respecto que se profesan. "Los espectadores se quedaron con eso, pero contiuaba diciendo cuanto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos, a los que pongo en primer lugar". Affleck añadió que lamenta que esa parte de la entrevista fuera la que generara mayor interés porque "simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido, un tipo horrible".

El director de Argo entiende que su vida personal sea objeto de titulares o que sus imágenes generen todo tipo de memes, pero ha querido incidir que cuando se trata de su familia el tema le preocupa seriamente. "Tengo que trazar una linea y ser claro. Lo que se ha dicho no es cierto. No lo creo, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo".

A pesar de haber rehecho sus vidas en el plano sentimiental, Affleck nunca ha dejado de hablar maravillosamente de la madre de sus hijos, a la que le dedicó unas cariñosas palabras por el Día de la Madre, mientras que Garner le ha mostrado un apoyo incondicional al padre de sus tres hijos a pesar de estar separados desde hace más de un lustro.

Durante su polémica entrevista, Affleck habló con franqueza sobre sus problemas con la bebida mientras estaba casado con Jennifer Garner. Recordando cómo sus hábitos de bebida empeoraron durante los momentos difíciles de su relación. "Probablemente todavía estaría bebiendo. Es parte de la razón por la que comencé a beber ... porque estaba atrapado", admitió la estrella, que estuvo casado con Garner de 2005 hasta 2015 y su divorcio no llegó hasta el 2018. "Yo estaba como 'No puedo irme' por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué hago? ' Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución".

Unas palabras que según revela una fuente en Page Six podrían haber sentado mal a su actual pareja, Jennifer Lopez. Sin embargo, la intérprete de Let's Get Loud se ha apresurado a desmentir tales informaciones. "Esta historia simplemente no es cierta", ha dicho Jennifer López a People. "No es lo que yo siento", añadió las actriz que "no podría tener más respeto por Ben como padre, como copadre y como persona". Con estas palabras quiso zanjar la polémica y de hecho, al día siguiente, veíamos a la diva del Bronx acompañar al actor muy sonriente al show de Jimmy Fallon, en el que aclaró sus declaraciones e incluso volvió a recalcar que su absoluta prioridad son sus hijos. "No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo".

