Ben Affleck habla de su divorcio de Jennifer Garner y lo que hubiera pasado si siguieran juntos

La relación de Jennifer Garner y Ben Affleck terminó en 2015 y el divorcio se finalizó en 2018, cuando el actor comenzó una relación con la productora Lindsay Shookus, pero la que fuera su esposa tuvo que intervenir una vez más en agosto de ese año para llevar al protagonista de Batman vs Superman a una clínica de rehabilitación por su adicción al alcohol. Tres años después, y habiendo los dos intérpretes rehecho sus vidas, el ganador del Oscar por Good Will Hunting ha asegurado que si no se hubiera divorciado probablemente seguiría bebiendo a día de hoy. Unas declaraciones que han impactado mucho a sus seguidores, y también a los de la protagonista de Alias. "[Mi matrimonio] es uno de los motivos por los que empecé a beber, porque estaba atrapado", ha explicado el director de Argo en una entrevista con Howard Stern. "Pensaba 'No puedo dejar a mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'. Y lo que hacía era beberme una botella de whiskey y dormirme en el sofá, lo que resultó que no era la solución", ha comentado.

Eso sí, Ben también ha comentado que el divorcio se realizó de manera amistosa: "Lo hicimos lo mejor que pudimos. ¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Desacuerdos sobre la custodia? ¿Algunas cosas fueron difíciles para nosotros? ¿Nos enfadamos? Sí. Pero sobre todo había respeto". El actor ha dicho que sabía que su ahora exmujer era una "buena madre", y esperaba que también ella supiera que el intérprete era un buen padre: "Yo sabía que lo era". "Tenía que estar sobrio, yo también lo sabía y lo tenía claro", ha añadido durante la entrevista, en donde también ha explicado que quisieron que su matrimonio funcionara pero no lo consiguieron. "Era alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado. Al final lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. Los dos sentíamos que este no era el modelo de matrimonio que queríamos que nuestros hijos vieran", ha revelado, haciendo referencia a Violet, Seraphina y Samuel, que tienen 16, 12 y 9 ahora mismo.

Ben Affleck ha sufrido con la adicción al alcohol durante ya más de 20 años. El actor estuvo por primera vez en rehabilitación para intentar superarlo en julio de 2001, cuando su amigo Charlie Sheen le llevó a una clínica de Malibú donde completó un tratamiento de 30 días. La segunda vez fue en 2017, después del estreno de Batman vs Superman cuando él mismo admitió públicamente a lo que se estaba enfrentando en una publicación de Facebook con la que se ganó el cariño, respeto y comprensión de sus seguidores, y la última fue en 2018, cuando se finalizó su divorcio.

Actualmente Ben Affleck sale con Jennifer Lopez, con quien ya salió entre 2002 y 2004 y con quien llegó a estar prometido, y no tienen miedo a prodigar su relación por las redes sociales y las alfombras rojas. Mientras tanto, Jennifer Garner mantiene una relación con el empresario John Miller, y sus amigos dicen que las cosas podrían moverse rápido y podría haber un compromiso en el horizonte.

