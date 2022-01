Ben Affleck habla por primera vez sobre su nueva vida con Jennifer López

La reconciliación de Ben Affleck y Jennifer López como pareja diecisiete años después de su ruptura ha sido uno de los acontecimientos más señalados de la crónica social del 2021. Después de que la actriz y cantante rompiera su compromiso con Álex Rodríguez y el intérprete finalizase su noviazgo con Ana de Armas, la pareja parece estar más feliz que nunca en su segunda oportunidad. Sin embargo, pese a las sonadas ocasiones en las que han compartido besos de película y muestras de cariño en esta nueva etapa más madura de su relación, ni Ben Affleck ni Jennifer López se habían querido pronunciar demasiado sobre su noviazgo. Al menos así había sido hasta ahora, ya que, en una entrevista con Wall Street Journal, el protagonista de Pearl Harbor ha abierto su corazón para hablar de sus sentimientos hacia Jennifer López.

Ben Affleck ha explicado que no quiere dar información de su vida personal a la prensa y ha hablado de ello como un error que ya cometió en el pasado y que no quiere repetir. Pese a todo, la estrella de Hollywood ha reflexionado sobre su nueva etapa junto a Jennifer López, la cual ha asegurado que comenzó de forma "muy hermosa". Tan enamorado se ha mostrado el actor que ha confesado que no descarta, incluso, la posibilidad de pasar por el altar con la estrella del Bronx: "Lo más importante es ser un buen padre. Lo segundo más importante, un buen hombre. Y una buena persona. Y también un buen marido. Ojalá", ha afirmado Affleck.

El protagonista de Armageddon no solo no está de acuerdo con el dicho "segundas partes nunca fueron buenas", sino que ha asegurado sentirse muy agradecido por todas las segundas oportunidades que se le han presentado a él a lo largo de su vida, entre ellas, la que ahora vive junto a JLo. "Soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen una primera oportunidad. He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano…", ha afirmado Ben Affleck antes de opinar que su historia con Jennifer López es digna de estar escrita y que, algún día, quizás lo haga: "Lo escribiré todo. ¡Y luego le prenderé fuego!", ha bromeado el intérprete, firme en su idea de mantener a salvo su privacidad.

No resulta de extrañar que, a día de hoy, Ben Affleck quiera mantener la intimidad de Bennifer - como se les conoce cariñosamente - dentro del ámbito personal. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante su primer noviazgo la pareja se convirtió en una de las más mediáticas y perseguidas por la prensa en los inicios de los 2000 y que, años después, fueron los propios actores quienes revelaron que la presión mediática había sido la responsable de que pusieran fin a su compromiso en 2004.

A pesar de sus escasos detalles, Ben Affleck no ha disimulado que se encuentra en una etapa muy feliz de su vida y ha destacado que, a día de hoy, es "la persona que quiere ser", que ha aprendido a aceptar sus errores y a mejorar para ser lo más auténtico posible. Una entrevista que llega después de que él y Jennifer López hayan dado un paso más en la formalización de su relación como es celebrar Acción de Gracias juntos.

