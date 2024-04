La preciosa imagen de los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco conociendo a su hermano recién nacido

Tras el nacimiento de su tercer hijo, Ana Boyer y Fernando Verdasco está en una nube. Tal y como ha podido saber ¡HOLA!, Ana se puso de parto al mediodía y el bebé nació en la tarde de este miércoles 24 de abril en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Hasta allí han empezado a acercarse algunos familiares para conocer al nuevo miembro de los Verdasco-Boyer, como es el caso de la orgullosa tía, Tamara Falcó, que ha llegado al hospital en la mañana de este jueves junto a su sobrino Miguel, que estaba muy emocionado dando saltos de alegría.

Los dos hijos mayores del matrimonio están felices con la llegada de su hermanito, ya que tal y como dijo recientemente la propia Ana: "Están encantados porque siempre decían que querían otro niño para seguir jugando". Su emoción ha quedado reflejada en esta preciosa foto que ha compartido Fernando Verdasco en sus redes sociales. En ella vemos el momento exacto en el que han conocido al bebé en la clínica Ruber.

Tanto Miguel como Mateo, de 5 y 3 años respectivamente, miran a su hermano embelesados y sin poder parar de sonreír. El mayor observa al recién nacido apoyado sobre la cuna mientras que el pequeño no duda en acercar su manita para acariciarle. Por el momento, Ana y Fernando han preferido no mostrar la cara de su bebé, eso sí, en la imagen podemos verle con un gorrito y evuelto en sábanas blancas con una mantita de color azul.

Ahora nos queda por saber qué nombre han elegido Ana Boyer y Fernando Verdasco. La ganadora Bake Off: famosos al horno se pronunció al respecto durante el programa de televisión. "Como lo que voy a tener es un niño y todavía no tiene nombre, estoy hoy tan bien con Pablo y con Patxi que igual lo llamo Pablo Patxi", dijo entre bromas.

No obstante, la idea le pareció maravillosa a Pablo Puyol, uno de sus compañeros en Bake Off: "Ana, ¿le pondrás Pablo al niño, ¿no?". La hija de Isabel Preysler le respondió: "Sí, sí, ya lo he dicho", aunque añadió: "Pablo Verdasco Boyer... no sé si me convence ahora que lo he dicho", comentaba con ciertas dudas, "me lo estoy repensando".