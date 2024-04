Ana Boyer y Fernando Verdasco dan la bienvenida a su tercer hijo

¡Ya son una familia numerosa! La felicidad de Ana Boyer y Fernando Verdasco se ha multiplicado al convertirse en padres por tercera vez. Su tercer hijo vino al mundo ayer, 24 de abril, en la clínica Ruber Internacional de Madrid como adelantó Semana y según hemos podido confirmar. Según ha podido saber ¡HOLA!, Ana se puso de parto al mediodía y el bebé nació en la tarde del miércoles. Todo ha salido bien. Comienza una nueva etapa para el matrimonio y también para sus hijos Miguel y Mateo, que en estos nuevos meses se han mostrado encantados y con muchas ganas de que llegase al mundo su hermano, ya que siempre decían que querían otro niño para seguir jugando juntos. A partir de ahora ese deseo se hace realidad, pueden incorporar al pequeño de la casa a todas sus aventuras y crear los tres un vínculo mágico.

Durante el embarazo, Ana Boyer ha estado imparable. Ha participado en Bake Off, concurso de repostería de TVE en el que se proclamó vencedora y en el que también participaba su hermano Julio Iglesias Jr. "Desde el primer momento, decidí que, independientemente del resultado, disfrutaría cada segundo de la final. Me esforcé mucho durante todos los programas, y el simple hecho de haber llegado tan lejos ya me hacía estar totalmente contenta", explicaba. Todo lo aprendido lo pone en marcha en casa, donde tiene como ayudantes a sus niños. De hecho, al mayor le hizo una impresionante tarta por su quinto cumpleaños.

La primera persona que conoció la noticia de que Ana y Fernando estaban esperando un bebé fue Isabel Preysler, quien se siente encantada en su papel de abuela y le gusta consentir a los pequeños. "La sorpresa más bonita que me tenía guardada la vida son mis nietos. No te puedes imaginar el gran amor que se siente por ellos hasta que los tienes", contaba en ¡HOLA! Con el nacimiento del pequeño de la casa tiene un total de ocho nietos: Alejandro y Sofía Altaba (hijos de Chábeli); Lucy, Nicholas y Mary (hijos de Enrique Iglesias); Miguel, Mateo y el recién nacido.

El tercer hijo del matrimonio llega tras diez años de relación que comenzaron de forma casual. En 2012, Enrique Iglesias ofreció un concierto en Madrid y Fernando Verdasco entró a saludarlo al camerino porque a su hermana pequeña le hacía ilusión conocerle. Gracias a su amistad con Anna Kournikova pudo tener este encuentro en el que Ana Boyer estaba presente. Sin embargo, no fue hasta un año después cuando comenzaron a hablar mediante las redes sociales. Entonces el tenista estaba en Suecia y la hija de Isabel Preysler haciendo un voluntariado en El Salvador, pero acordaron verse cuando regresaran a Madrid.

Su primera cita fue ir al cine a ver una película de magia y desde entonces son inseparables, aunque en los inicios su relación estuvo marcada por la distancia ya que él viajaba constantemente por sus compromisos deportivos mientras que ella trabajaba en Madrid. En 2016 Ana pidió una excedencia para acompañar a su pareja y un año después contrajeron matrimonio en la paradisiaca isla de Mustique, un día único del que ¡HOLA! mostró en exclusiva todos los detalles. Actualmente tienen fijada su residencia en Doha, donde les gusta hacer planes sencillos a los que ahora se sumará el pequeño de la casa.