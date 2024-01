Ana Boyer desvela cómo fue la reacción de sus hijos ante la llegada de un nuevo hermanito

Ana Boyer (34) es una de las concursantes del talent show culinario Bake off: famosos al horno, que se emitirá a partir del 11 de enero en TVE. Este lunes, ha sido la presentación oficial de este nuevo programa televisivo y hemos podido ver a la hermana pequeña de Tamara Falcó dando más detalles de su tercer embarazo (está de cinco meses) y de este debut en la pequeña pantalla.

Muy sonriente y ataviada con un favorecedor look en tonos malva compuesto por un jersey de punto y unos pantalones efecto pana, la abogada ha expresado la gran ilusión que siente por estar a punto de formar una familia numerosa. “Tenemos muchas ganas”. Un bebé que llegará a principios de la próxima primavera. Además, tal y como pudo saber en exclusiva la revista ¡HOLA!, Ana y su marido Fernando Verdasco tendrán otro niño. Un perfecto compañero de travesuras para los pequeños Miguel y Mateo, de cuatro y tres años respectivamente. “Mis hijos están encantados porque siempre decían que querían otro niño para seguir jugando”.

Así son Miguel y Mateo, los hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en palabras de su madre

Unos meses de dulce espera que la empresaria ha combinado con las grabaciones de esta adaptación española del formato Bake Off. Una aventura cargada de nuevos desafíos en la que ha contado con un compañero de excepción, ya que su hermano Julio José Iglesias también forma parte del casting. “Rodar con él ha sido muy divertido, nos hemos reído mucho. Tenemos muy buena relación y cómo él no sabe nada de cocina ha sido muy gracioso”.

De la misma manera, Tamara Falcó, que fue ganadora de MasterChef Celebrity y cuenta con estudios en el prestigioso centro Cordon Bleu, le ha dado algunos consejos culinarios, que, con toda seguridad, le serán muy valiosos cuando esté entre fogones. “Siempre está ahí y me da algunos tips”.

El bocadillo saludable de Tamara Falcó es perfecto para cuidarse de aquí a verano

Ana también ha relatado que el resto de los participantes, entre los que se encuentran Terelu Campos, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Marc Clotet, Yolanda Ramos o Blas Cantó, la han tratado con mucho cariño, ya que en ocasiones no era fácil para ella seguir el exigente ritmo de las grabaciones en su estado. “En mis embarazos me pide el cuerpo dormir mucho y no ha sido del todo posible. Ha sido un reto extra y todos los compañeros me han cuidado mucho”.

Las Navidades más familiares de Ana Boyer

Ana Boyer ha pasado parte de la Navidad en Estados Unidos con su madre, Isabel Preysler, y sus hermanos, Chábeli (que ejerció de anfitriona), Enrique, Julio José y Tamara. Un reencuentro familiar muy esperado por todos ellos. “Han sido unas Navidades muy buenas, estuvimos en Miami en el que nos reunimos los cinco hermanos con mi madre y todos los nietos. Una gozada, nos lo pasamos muy bien”.

La emoción de los hijos de Ana Boyer abriendo regalos durante su Navidad familiar en Miami