¿Le ha dado suerte Suecia a España las veces que ha acogido Eurovisión?

El dúo español Nebulossa llega a Malmö con la esperanza de vivir la experiencia y sin miedo a las votaciones. No van a hacer un drama, aseguran, si terminan en los últimos puestos de la tabla. "Creo que ya nos pilla con una edad en la que las cosas se toman de diferente manera" apuntan Mery Bas y Mark Dasousa, la pareja que llevará la controvertida canción titulada Zorra al escenario sueco. Mery, cantante, y Dasousa, a cargo del sintetizador, estarán acompañados por Carmen Díaz, que toca la batería, y dos bailarines, César y Josu. Las votaciones en el certamen siempre pueden dar sorpresas (de momento la propuesta española no ha destacado en las encuestas), algo que el público sueco conoce de sobra dado que es la séptima vez que acoge el certamen. ¿Cómo le ha ido a España en suelo sueco en ocasiones anteriores? ¿Le ha traído suerte el país a nuestros candidatos? Te lo contamos.

En 1974 Abba logró la primera victoria para Suecia en Brighton con su mítico Waterloo. El cuarteto, convertido en un icono de la música sueca, llevó Eurovisión por primera vez al país. En 1975 el concurso se celebró en Estocolmo y España estuvo representada por la canción Tú volverás, del dúo Sergio y Estíbaliz. Quedaron en el puesto número 10 en un show que ganó Países Bajos con Ding-a-dong, un tema de Teach-In.

Pasaron diez años hasta que Suecia volvió a ganar el certamen. Fue en 1984 cuando Herreys se proclamó el primero en Luxemburgo con Diggi-Loo, Diggi-Ley. Volvió el show en 1985 al país, en este caso a Gotemburgo, donde España estuvo representada por Paloma San Basilio con el tema La fiesta terminó. La artista quedó en la posición número 14 y ganó Noruega con Bobbysocks y el tema La det swinge.

Carola volvió a dar la victoria a Suecia en Roma en 1991 con Fångad av en stormvind y la sede elegida al año siguiente fue Malmö. Serafín Zubiri repitió el puesto número 14 con Todo esto es la música y el triunfo fue para Irlanda con Why Me, de Linda Martin. Se iniciaron así unos años dorados para la isla que ganó tres veces consecutivas (1992, 1993 y 1994).

En 1999 Charlotte Nilsson ganó en Jerusalén con Take me to your heaven y el certamen regresó a Estocolmo. España confió de nuevo en Serafín Zubiri que llevó en esta ocasión el tema Colgado de un sueño, aunque en este caso quedó en el puesto 18. El concurso lo ganaron los Olsen Brothers, representantes de Dinamarca con Fly on the Wings of Love.

Loreen obtuvo su primera victoria en la cita europea en Baku con Euphoria en 2012. Al año siguiente, en 2013, el show regresó a Malmö y España confió su candidatura a El sueño de Morfeo y Contigo hasta el final, que quedó en el puesto 25. este año ganó Dinamarca con Emmelie de Forest y su canción Only teardrops.

Måns Zelmerlöw, con Heroes, volvió a dar la victoria a Suecia en 2015, en Viena, así que al año siguiente el festival se celebró en Estocolmo, ciudad que alterna con Malmö la organización del certamen en suelo sueco. Barei fue con Say Yay! En representación de España y quedó en el puesto número 22. Ese año ganó Jamala, en representación de Ucrania con el tema 1944.

Loreen volvió a dar el triunfo a Suecia el año pasado con Tattoo así que el festival de Eurovisión regresa en este 2024 al Malmö Arena. Repasando el papel de España en las ediciones que ha organizado el país escandinavo, el resultado ha sido desigual: si bien en las primeras quedaba entre los 20 primeros puestos, en las últimas, su posición ha sido en la última parte de la tabla. Habrá que esperar un poco más para saber en qué lugar de la tabla queda España en esta ocasión y comprobar sin al fin Suecia nos trae o no, buena suerte.