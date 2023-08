Esta cantante ganó Eurovisión con una imagen radicalmente distinta, ¿la reconoces? La artista no tiene miedo de experimentar con su físico como ha demostrado en varias ocasiones durante su carrera

Acaba de estrenar el remix de Tatoo, el tema que la volvió a coronar como vencedora en el festival de Eurovisión por segunda vez. Loreen, de 39 años, conocía de sobra los ingredientes necesarios para arrasar en Europa y los utilizó en la receta que le dio la victoria. El tema regresa ahora a las listas en una remezcla que la sueca hace en colaboración con el alemán Topic, lanzamiento que la tiene muy emocionada. “La respuesta y el cariño que me habéis mostrado por Tattoo ha sido increíble, no hay mejor sensación que veros bailarla y cantarla. Encontrar y crear el remix adecuado ha sido muy importante para mí porque quiero igualar la energía que todos me habéis dado, así que cuando escuché la versión de Topic, supe que habíamos encontrado la canción perfecta. Espero que os mantenga cantando y bailando toda la noche" escribe.

Loreen podría repetir el fenómeno 'Euphoria' en Eurovisión una década después

La intérprete de origen marroquí está a punto de cumplir dos décadas de una carrera que no ha dejado de crecer, sobre todo desde su primera incursión en el escenario europeo, que la hizo traspasar las fronteras de su tierra. Repasando las imágenes de aquella joven artista que daba sus primeros pasos en el escenario en 2004 el cambio es increíble. Participó en el programa sueco Idol 2004 que fue donde se dio a conocer como artista. Su imagen entonces era radicalmente opuesta pues tenía el pelo rizado, con un peinado tipo afro. Cuesta un tanto reconocerla aunque la voz, sin duda, es inconfundible.

En 2012 su nombre saltaba al panorama mundial con Euphoria, que se llevó el micrófono de cristal en Eurovisión. En el mismo año veía la luz su disco Heal, tras el que pasarían años repletos de actuaciones, giras y presentaciones en diversos países. Todos querían escuchar a Loreen, la sensación musical de Europa. Pasarían cinco años hasta escuchar un nuevo disco de la sueca: fue en 2017 con Ride. Trajo este un nuevo cambio radical de imagen de parte de la artista. La imagen con la que aparece en la promoción y posteriores eventos relacionados con este trabajo es con el pelo rapado.

De nuevo cinco años, parece ser este el ciclo que marca los pasos de la carrera de Loreen, tuvieron que esperar los fans para comprar su nuevo disco y ver la imagen que unió a este. En este caso, la melena suelta, lacia, con flequillo y algunos postizos, fue una protagonista más en su actuación en Liverpool. En el escenario de Eurovisión presentó una puesta en escena con un enorme cubo que se cerraba sobre ella, mientras fuertes ráfagas de aire hacían volar precisamente su melena. Lo que queda claro al repasar su trayectoria es que Loreen no teme a los cambios, ni siquiera a los radicales, en lo que se refiere a su imagen. A ti, ¿qué Loreen te gusta más?