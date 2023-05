Loreen vuelve a triunfar Eurovisión y Blanca Paloma queda en el puesto 17

Se cumplieron todos los pronósticos. Loreen, representante de Suecia, ha sido la gran triunfadora de la 67ª edición del Festival de Eurovisión con su tema Tatoo. Es la segunda vez que esta artista se alza con el premio. En 2012 se llevó el micrófono de cristal con Euphoria y hoy ha revalidado su título en una final muy reñida. Finlandia, con Käärijä y su Cha Cha Cha, ha logrado el segundo puesto, mientras que Israel, con Noa Kirel y su pegadiza canción Unicorm, se ha colgado la medalla de bronce. España, representada por Blanca Paloma con Eaea, ha conseguido 100 puntos, 95 del jurado popular y cinco de los espectadores, quedando en el puesto número 17.

- Estos han sido los 'momentazos' del festival

A sus 39 años, Loreen ha hecho historia en Eurovisión al convertirse en la primera mujer que gana el festival en dos ocasiones, pisando los talones al australiano Johnny Logan, que lo ha ganado tres: dos como cantante (1980 y 1987) y otra como compositor (1992). Además, ha logrado que Suecia iguale a Irlanda en victorias, siete en total.

El arranque de la gala ya auguraba la gran fiesta que iba a vivir Liverpool. La princesa de Gales ha hecho una inesperada aparición en el vídeo de introducción de la ceremonia tocando el piano mientras sonaba la canción ganadora del año pasado Stefania, en las voces de la Kalush Orchestra. Después, los componentes de la banda han aparecido sobre el escenario del M&S Bank Arena para interpretar su inolvidable tema.

Teya & Salena, representantes de Austria, han dado el pistoletazo de salida a las actuaciones de los 26 países participantes, que han llegado a su fin con la cantante británica Mae Muller y su tema I Wrote A Song. El M&S Bank Arena, con capacidad para 12.000 personas, se ha venido abajo en varias ocasiones, sobre todo, con la actuación del finlandés Käärijä, que se ha tenido que conformar con el segundo puesto y ver cómo se alzaba con la victoria su rival más fuerte, Loreen.

El representante de Chipre, Andrew Lambrou, ha provocado más de un suspiro con su tema Break a broken heart, al igual que el representante de Italia, Marco Mengoni, con su canción Due Vite, que ha quedado en cuarta posición.

Tras las actuaciones, los presentadores de la gala han explicado a los espectadores cómo tenían que votar y han dado la bienvenida a Sam Ryder, subcampeón de la pasada edición del festival. El británico consiguió la segunda posición con Space Man, pero esta noche ha cantando su nuevo tema, Mountain, acompañado por Roger Taylor, el batería de Queen.

El sistema de votación -primero valoran los jueces y después los espectadores- ha mantenido el suspense hasta el último momento. Aunque no para el primer puesto, siempre encabezado por Suecia. De hecho, los eurofans reunidos en el M&S Bank Arena de Liverpool han expresado su desacuerdo con la votación del jurado profesional coreando sin parar Cha Cha Cha, el pegadizo estribillo de Käärijä, representante de Finlandia. El público confiaba en el televoto, pero Finlandia, con 526 puntos, no ha podido vencer a Suecia, que ha ganado el festival de Eurovisión 2023 con un total de 583 puntos.

Ruth Lorenzo ha sido la encargada de dar las puntuaciones desde Benidorm, la misma localidad en la que a comienzos de año fue elegida Blanca Paloma para ir a Eurovisión en el Benidorm Fest. La cantante murciana está muy vinculada a este festival, pues representó a España en 2014 con Dancing in the rain y quedó en décima posición. Los 12 puntos del jurado de España también han ido a parar a Suecia. La artista ha contado que estaba bastante nerviosa porque no podía moverse durante el directo para tapar el chiringuito que tenía justo detrás. "Eso me ha puesto bastante tensa", ha reconocido entre risas.

Loreen se ha emocionado al recibir el codiciado micrófono de cristal. "Estoy sobrepasada, tan feliz... Gracias, gracias por esto. Esto es para vosotros", ha dicho antes de interpretar la canción que le ha otorgado la victoria en una noche llena de emociones.