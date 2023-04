TOMA EL RELEVO DE NIEVES ÁLVAREZ Ruth Lorenzo vuelve a Eurovisión como portavoz del jurado de España La cantante murciana participó en el Festival de la Canción en 2014 con la balada 'Dancing In The Rain'

Ruth Lorenzo vuelve a Eurovisión. El próximo 13 de mayo, la cantante murciana de 40 años no se subirá al escenario del Liverpool Arena para actuar, sino que será la portavoz encargada de comunicar los puntos que el jurado de España conceda al resto de los países participantes en la gala, según ha podido conocer el diario El Plural. De esta manera, la intérprete toma el relevo de la modelo Nieves Álvarez, que, desde 2017, lleva desempeñando esta importante labor.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Televisión Española escoge como representante del jurado a una exconcursante del Festival de la Canción. Sin embargo, esta decisión parece responder a la tradición de la emisora pública de elegir para el rol a presentadores de la casa, ya que la artista es la maestra de ceremonias de Cover Night, un talent show que se emite cada jueves y sábado en el primer canal con Miguel Bosé, Juan Magán, Monica Naranjo y Chanel Terrero como coaches.

Del 'contrato infernal' que firmó a la ruptura con su pareja: Ruth Lorenzo se sincera en un gran momento profesional

Sin duda, un dulce momento profesional para la vocalista, puesto que, también se encuentra triunfando en las listas de éxitos musicales con su nuevo álbum de estudio, La Reina. Un proyecto creado durante el confinamiento, de manera totalmente independiente y libre puesto que, tras las negativas de varias discográficas, Ruth decidió ser su propia productora. "Estoy viviendo el presente más que nunca y he tomado las riendas de mi vida. Siento que mi voz es importante y no solo sobre el escenario", confesaba en una entrevista con Harper's Bazaar.

En lo referente a su faceta personal, Ruth siempre se ha mostrado discreta y reservada. Sin embargo, durante una conversación con Toñi Moreno declaró que está soltera tras poner punto y final a un noviazgo de dos años. Una relación de la que poco se sabía, puesto que siempre prefirió mantener la identidad de su pareja en el anonimato. Sin embargo, esta historia de desamor le ha servido como fuente de inspiración para componer. "El momento en el que dejas ir a un amor verdadero, es el momento de escribir un disco".

Ruth Lorenzo sorprende a su público cortándose el pelo en pleno concierto como señal de protesta

Así fue el paso de Ruth Lorenzo por Eurovisión

Ruth Lorenzo fue la representante de España en 2014. La gala se celebró en Copenhague y la cantante entonó la preciosa balada Dancing In The Rain (Bailando en la lluvia) con la que consiguió la décima posición con un total de 74 puntos. Una experiencia que definió como "increíble, un sueño hecho realidad" y que explicaba que estaba "dispuesta a repetir". Aquel año la ganadora fue la austriaca Conchita Wurst y su Rise Like a Phoenix. Ruth entabló una gran amistad con la artista a la que , con cariño y admiración, imitó en Tu cara me suena.