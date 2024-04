Máxima vuelve a llevar un sombrero tras su divertida anécdota con este complemento 24 horas antes La reina de Países Bajos no se resiste a este accesorio que tanto le caracteriza, aunque estuvo a punto de jugarle una mala pasada este miércoles

La agenda oficial está repleta de eventos para Máxima de Países Bajos esta semana que vivirá su momento más significativo el próximo sábado con la celebración del Día del Rey, que, este año, tendrá como escenario Emmen. Precisamente, en esta ciudad neerlandesa, tuvo lugar un concierto previo con motivo de esa festividad el pasado 22 de abril. Allí, la Reina innovó con un look en el que estrenó una camiseta unisex de neopreno junto con una de sus faldas favoritas. Sin embargo, en este compromiso, no llevó uno de sus complementos favoritos, un sombrero (o tocado en su defecto). Algo que sí ha hecho tanto hoy como ayer. Eso sí, hace 24 horas, este accesorio le jugó una mala pasada que quedó en graciosa anécdota y que demostró un carácter muy divertido.

Su look monocolor en color rojo

Empecemos centrándonos en el look de este jueves 25 de abril, en el que ha ido a la inauguración de una nueva ubicación del restaurante A Beautiful Mess con espacios para eventos y talleres destinados a personas refugiadas. Para la ocasión y como ya hiciera durante la visita de los reyes Felipe y Letizia a Países Bajos, Máxima apostó por un look monocolor en rojo. En concreto, recuperó de su armario un vestido con pliegue cruzado sobre el pecho de Natan Couture. Esta prenda, que ha llevado hasta en 7 ocasiones desde 2015, la coordinó con una capa, bolso de mano en piel de serpiente y salones de ante. A juego también era su sombrero, el cual agarró cuidadosamente para que no volara con el viento.

Su sombrero casi vuela

No era para menos que lo sujetara mientras no dejaba de sonreír, quizá pensando en la divertida anécdota que protagonizó ayer miércoles. Y que el 24 de abril durante su visita a la Taal aan Zee Foundation en La Haya, Máxima de Países Bajos sufrió en primera persona como el viento levantaba su sombrero de la cabeza y casi lo hacía volar. Eso sí, sus rápidos reflejos hicieron que lograra agarrar este complemento con éxito, detalle que festejó con la mejor de sus sonrisas fruto de un carácter muy divertido.

Una apuesta monocromática más en solo 24 horas

En cuanto al look que ayer lució en La Haya (el cual estaba unificado en un tono amarillo verdoso), la reina Máxima recuperó un vestido de Natan Couture confeccionado en seda y con gran adorno floral en el pecho. Se trataba de una prenda que estrenó durante una visita de Estado a Luxemburgo en 2018 y que reciclo durante el bautizo del buque Vox Amalia el 14 de diciembre del mismo año. Lo combinó con su sombrero a juego de Fabienne Delvigne, gran protagonista de su percance; salones de ante a juego de Gianvito Rossi de 10,5 centímetros, brazalete de Dinh Van y sus pendientes de Bodes en Bode.

