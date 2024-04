Máxima brilla con una vibrante camiseta unisex y bolso de mano 'roto' para ir de concierto

Comienzan los preparativos con motivo del Día del Rey en Países Bajos que acontecerá este 27 de abril como manda la tradición, y coincidiendo con el cumpleaños del rey Guillermo. De momento, ayer pudimos disfrutar de un concierto previo en Emmen, donde pudimos ver a parte de la Familia Real, aunque se echó de menos a las princesas Amalia, Alexia y Ariane. No faltó la reina Máxima que volvió a cautivarnos con su look tal y como hiciera la pasada semana durante el viaje de Estado de los reyes de España a tierras neerlandesas. Un tour en el que nos mostró cuatro looks muy diferentes entre sí: una apuesta todo en rojo para dar el acto de bienvenida, un look de gala con tiara y vestidazo; una brillante elección para su cita a solas con doña Letizia; y un diseño con maxilazo a modo de despedida.

Un look en amarillo y celeste

Para acudir al concierto previo al Día del Rey, celebración que el próximo sábado también tendrá lugar en Emmen, Máxima de Países Bajos quiso que los colores tuvieran especial protagonismo en su look, pues buscó una combinación cromática muy atractiva visualmente y que le sentaba de maravilla. Por un lado, ha reciclado una falda de shantung de seda en color azul muy claro que tiene línea trapecio, cintura muy marcada y bajo asimétrico, siendo más corto por delante. Esta prenda de Natan Couture (modelo Nemo) la estrenó el 14 de diciembre de 2023 durante la Christmas Music Gala, que, posteriormente, se retransmitiría por televisión. Aquel día la Reina la combinó con una blusa con lazada a juego, evitando cualquier contraste de tonalidades.

Una camiseta de neopreno que es unisex

Sin embargo, en Emmen, Máxima ha buscado ese atractivo contraste cromático que consigue al combinarla con un nuevo top en color amarillo, el diseño Nolis de Natan Couture. Curiosamente, esta prenda en neopreno, de corte camiseta con cuello redondo y manga tres cuartos es unisex, pues sobre la pasarela la presentó un modelo masculino.

Además de con joyas de diamantes y zafiros, la reina de Países Bajos culmina su estilismo con sus zapatos en ante celeste y 10,5 centímetros de tacón de Gianvito Rossi, los cuales estrenó también en la Christmas Music Gala de 2023 y no había vuelto a llevar. A juego, también recupera su clutch trenzado de Bottega Veneta que presenta un falso rasgado en su parte frontal, el cual simula un roto que deja al descubierto un acabado de piel de serpiente a modo de forro. Este complemento lo lució por primera vez el 15 de septiembre de 2017.

