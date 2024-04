Mel B rompe su silencio tras la polémica del cumpleaños de Victoria Beckham Al parecer, el reencuentro de las Spice Girls no fue tan bonito como pensábamos

Después de ver lo que sucedió entre Mel B y Geri Halliwell en el 50º cumpleaños de Victoria Beckham, todos estaban esperando a que alguna de las dos se pronunciara. Pues bien, la primera en hacerlo ha sido Melanie, que ha roto su silencio a través de las redes sociales. La artista británica (48 años) ha compartido la foto que se hizo viral en la que salía junto a Victoria, Emma, Geri y Mel C.

"¡Qué maravilloso fin de semana de empoderamiento femenino con todas mis chicas. Os quiero muchísimo y os respeto a TODAS. La amistad nunca termina", ha dicho haciendo referencia a la frase de Wannabe, la mítica canción que las Spice Girls publicaron en 1996.

Victoria Beckham dijo que reunirlas a todas en su fiesta de cumpleaños fue "el mejor regalo" que podría haber recibido. A simple vista, en la foto posaron todas muy contentas, sin embargo, los fans se dieron cuenta de la forma en la que posaron las cinco artistas. En la foto puede verse claramente que Geri, Mel C, Victoria y Emma estaban muy juntas, cariñosas y sonrientes, mientras que a la izquierda puede verse a Mel B ligeramente desplazada, con un gesto más serio y sin abrazarse a ninguna de sus compañeras.

Tras la fiesta, se dieron a conocer más detalles de lo que había sucedido y es que, al parecer, Mel B y Geri tuvieron un "frío" reencuentro porque la 'Ginger Spice' está muy molesta con la que fuera su compañera de banda. Todo comenzó por unas declaraciones que hizo Melanie en un programa de televisión en el que aseguró que Geri había mentido sobre su edad durante todo este tiempo, afirmando que no tiene 51 años.

"Mel intentó suavizar las cosas con Geri, pero no salió según lo planeado. Ella se estaba riendo de todo, pero Geri no parecía interesada en escuchar lo que tenía que decir y se alejó", ha contado una fuente a The Sun, asegurando que: "Cuando llegó el momento de tomar la foto grupal, Geri se mantuvo lo más alejada posible de Mel, y fue algo incómodo".

Con el post que ha compartido en su cuenta personal, Mel B ha querido calmar las aguas apelando a su amistad de hace más de 30 años y todo lo que han vivido juntas, sin embargo, parece que va a necesitar algo más para que Geri la perdone y vuelvan a retomar su amistad.