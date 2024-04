Las teorías sobre las fotos del cumpleaños de Victoria Beckham

El fiestón con el que Victoria Beckham celebró su 50º cumpleaños sigue dando titulares. Por si no habíamos tenido suficiente con el reencuentro de las Spice Girls, el momentazo que protagonizó Tom Cruise o las imágenes de la propia Victoria saliendo del club a caballito, los fans de la diseñadora han seguido con el análisis de esta noche épica y se han fijado en algunos detalles curiosos.

¿Copia y pega?

Es lo que se preguntan algunos de sus 32,9 millones de seguidores después de ver los posados 'oficiales' que compartió Victoria en su cuenta personal. "Tiene el mismo gesto en todas las fotos", "Creo que se sacó una foto y después la puso con todos los invitados", "¿Pensáis que las ha editado?", "¡Es exactamente la misma pose!", "Hasta el pelo lo tiene igual", "Su cara es la misma", "¿Cómo hace para poner la misma sonrisa todo el rato?" o "La cabeza ladeada igual", son algunos de los mensajes que pueden leers en su post.

Aaunque a simple vista podría decirse que las imágenes de Victoria Beckham son prácticamente idénticas, al fijarnos con detalle vemos que no es así. Tanto la mano izquierda como las pulseras o la forma en la que está colocada su melena, cambian de una pose a otra.

La diseñadora británica, que para su gran día lució un vestido diseñado por ella misma de color aguamarina con transparencias y pequeños volantes en forma de flores en la zona de la cadera, es experta en cuidar al milímetro sus looks. La mujer de David Beckham tiene sus poses muy estudiadas y sabe cuál es su perfil bueno, por eso siempre la verás posando de la misma forma.

La "frialdad" entre Geri y Mel B

Aunque los fans de las Spice Girls siguen emocionados después de ver el vídeo en el que cantaban y bailaban uno de sus grandes éxitos, Stop, no han pasado por alto la foto que se hicieron juntas. ¿Por qué? Porque puede verse claramente que Geri, Mel C, Victoria y Emma estaban muy juntas, cariñosas y sonrientes, mientras que a la izquierda puede verse a Mel B con gesto más serio y sin abrazarse a ninguna de sus compañeras.

Al parecer, su relación se ha enfriado a raíz de unas declaraciones que hizo Melanie en un programa de televisión en el que aseguró que Geri ha mentido durante años sobre su edad, afirmando que no tiene 51 años. Sus palabras han molestado mucho a la artista, tal y como han publicado los medios británicos, y por eso durante la fiesta tuvieron un reencuentro bastante tenso. "Mel intentó suavizar las cosas con Geri, pero no salió según lo planeado. Ella se estaba riendo de todo, pero Geri no parecía interesada en escuchar lo que tenía que decir y se alejó", ha contado una fuente a The Sun., asegurando que: "Cuando llegó el momento de tomar la foto grupal, Geri se mantuvo lo más alejada posible de Mel, y fue algo incómodo".