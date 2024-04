Las Spice Girls se reencuentran en el cumpleaños de Victoria Beckham y protagonizan esta foto viral

Somos muchos los que seguimos revolucionados con el momentazo del 50º cumpleaños de Victoria Beckham. La diseñadora británica celebró una fiesta por todo lo alto en la que estuvo acompañada de su familia y muchos amigos, como Eva Longoria, Tom Cruise, Marc Anthony y Nadia Ferreira, Salma Hayek... sin embargo, las que acaparon todas las miradas fueron las únicas e inconfundibles ¡Spice Girls! Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B no quisieron faltar al gran día de su amiga y protagonizaron este reencuentro que se ha hecho viral.

"¡¡El mejor regalo!!", ha escrito Victoria junto a esta foto que ha emocionado a los seguidores más incondicionales de la girl band. Como era de esperar, el post de la cumpleañera ha recibido un sinfín de comentarios: "El momento que todo el planeta estaba esperando", "No tenéis ni idea de cuánto significa esto para vuestros fans", "David Beckham siendo el fan número uno de las Spice Girls", "Toda una generación gritando de alegría", "VIVA FOREVER", "Ojalá hicieran una gira", "Veros a las cinco juntas me ha emocionado", "Esta foto ya es icónica"... Y es que hacía mucho que no las veíamos a todas juntas: la última vez fue en febrero de 2018 cuando se reunieron para recordar viejos tiempos.

Además, muchos han asegurado que las cinco "han envejecido muy bien" y es cierto, ya que las cinco están sensacionales. Victoria posó con su larguísima melena y un sugerente vestido aguamarina con transparencias mientras que Geri apostó por un romántico vestido palabra de honor con varios lazos. En el caso de Mel C y Emma coincidieron en el siempre elegante negro, y Mel B fue más atrevida decantándose por un escotadísimo diseño rojo.

Al ver la foto de su reencuentro no hemos podido evitar acordarnos de los míticos posados que hacían las Spice Girls, y es que parece increíble que hayan pasado 30 años desde que las conocimos siendo muy jovencitas. En aquel momento no podían ni imaginarse el furor que iban a causar en todo el mundo y mucho menos que terminarían convirtiéndose en el grupo femenino más exitoso de la historia de la música.

La imagen provocado que sus fans vuelvan a pedir que hagan algún tipo de reunión especial para celebrar su 30º aniversario, sin embargo, parece que no va a ser posible. Hace unas semanas Mel B hizo saltar todas las alarmas al decir en un un programa de televisión que: "Seguro que me van a regañar, pero ¡allá vamos! Estamos haciendo algo para este año". Sin embargo, tanto Victoria Beckham como Mel C se han pronunciado al respecto y aseguran que cada una está en un momento de la vida muy diferente. "Sería maravilloso para nosotras hacer algo para celebrar - una cena o un almuerzo- y recordarlo todo, pero no va a ser más que eso", aseguró la diseñadora.

