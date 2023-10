Conocemos la vida de Victoria Beckham, pero ¿qué ha sido de las otras Spice Girls?

Casi tres décadas han pasado desde que las Spice Girls se convirtiera en un fenómeno sin precedentes que las encumbró a la cima del pop en el año 1994. Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton formaban un quinteto de éxito que revolucionó el panorama musical no solo por su música sino porque además de grandes estrellas algunas de ellas eran mamás y aparecían con sus hijos en algunos de sus conciertos. Pero ¿qué ha sido de las chicas picantes? La vida de Victoria Beckham, la ex Spice pija, es ampliamente conocida y lo último ha sido el documental estrella de su marido, titulado Beckham, que tanta aceptación está teniendo y en el que ha hablado ampliamente de la etapa tan difícil que vivió en España.

No obstante, las otras Spice no han obtenido tanta notoriedad como Victoria Beckham, pero todas sus vidas merecen un capítulo aparte. Geri Halliwell se casó con el millonario Christian Horner, expiloto de Fórmula1 y director de la escudería Red Bull, y sorprendió a sus fans con su nueva faceta como escritora. Comenzó escribiendo libros para niños, -su primer libro titulado Eugenia Lavender cuenta la historia de una niña con una imagen moderna, similar a la de la cantante- después de que su hija Bluebell Madonna, nacida de su relación con el director y guionista Sacha Gervasi, se convirtiese en el centro de su mundo. Dos años después de casarse con Christian Horner en 2015, dio a luz a su segundo hijo, Monty, que hoy tiene seis años. La artista ha seguido dando rienda suelta a su pasión por la literatura y la escritura. "Estudié literatura inglesa antes de dedicarme a la música", revela en USA Today, y acaba de lanzar su nuevo libro, Rosie Frost, que salió a la venta el 3 de octubre y está teniendo una gran aceptación.

Melanie Brown después del éxito del grupo, en el que era reconocida como Mel B o Scary Spice, comenzó una carrera en solitario que no tuvo el éxito esperado. Se casó con el exbailarín Jimmy Gulzar, padre de su primera hija Phoenix. Con el tiempo se vería envuelta en una controvertida y mediática relación sentimental con el actor Eddie Murphy, que apenas duró seis meses pero tuvieron una hija juntos. La cantante se vio envuelta en una batalla judicial con el cómico y tuvo que pedir una prueba de ADN para demostrar que Angel Iris Murphy Brown era hija del actor. A esta le siguió una relación todavía peor con Stephen Belafonte, con el que tuvo una hija en común, Madison, y al que la cantante acusó de episodios de maltrato físico y psicológico. Al margen de su complicada vida sentimental, se reinventó como modelo de lencería y ha posado junto a su hija Phoenix para la firma de ropa interior, deportiva y trajes de baño Pour Moi.

Emma Buton, más conocida como Baby Spice, probó suerte como actriz antes de ser cantante. Después del boom de las Spice continuó su carrera en solitario. En el año 2007 anunció que esperaba su primer hijo con Jade Jones, un cantante con quien mantenía una relación de idas y venidas desde 1998 y con quien finalmente se casó en 2021. Su hijo Beau Lee Jones nació en verano de ese 2007 y, cuatro años después, en la primavera de 2011, nació su segundo bebé, Tate Lee Jones. Su maternidad la inspiró para nuevas iniciativas como embajadora de UNICEF y cofundadora de la firma Kit & Kin, que ofrece productos productos de bebé económicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. La empresa se creó en 2017 y ha obtenido un gran reconocimiento entre los consumidores.

Por último, está Melanie Chisholm, popularmente conocida como Mel C o la Spice deportista. La artista publicó una novela autobiográfica Who I Am (Quién soy), donde relató el infierno que vivió en pleno éxito de las Spice Girls a raíz de sufrir una agresión sexual en uno de los conciertos de su gira mundial. Después de la disolución del grupo, siguió su camino sola como artista, siendo la que ha tenido una carrera más constante en los escenarios. De hecho, fue una de las artistas invitadas al Festival Brava en Madrid, que se celebró el pasado mes de septiembre en IFEMA. En el terreno personal, está dedicada a su única hija, Scarlet, de 14 años, fruto de su matrimonio con Thomas Starr, que acabó en el 2012.