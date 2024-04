Carlos III anuncia su regreso a la vida pública: de su primer acto a la situación de su tratamiento

Buenas noticias en la Familia Real británica tras una etapa complicada. Carlos III va a retomar su agenda tres meses después de anunciar que tiene cáncer, tiempo en el que ha estado volcado en su salud por recomendación médica. El monarca regresa a la vida pública y ya tiene una serie de actos programados en compañía de la reina Camilla, su apoyo incondicional. Estas apariciones las compaginará con el tratamiento que está recibiendo, en el que los avances son satisfactorios. Reproducimos el comunicado de Buckingham íntegro a continuación, damos las claves del regreso y respondemos a todas las incógnitas sobre su recuperación:

VER GALERÍA

Su Majestad el Rey se reincorporará en breve a sus funciones públicas tras un periodo de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. Para conmemorar este hito, el Rey y la Reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes. Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que Su Majestad mantendrá en las próximas semanas. Además, los Reyes recibirán a Sus Majestades el Emperador y la Emperatriz de Japón en visita de Estado en junio, a petición de Su Majestad el Rey.

A medida que se acerca el primer aniversario de la Coronación, Sus Majestades permanecen profundamente agradecidos por las numerosas atenciones y buenos deseos que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del pasado año.

La imagen que ilustra el anuncio se hizo para conmemorar el primer aniversario de la coronación de Carlos y Camilla, que tuvo lugar el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster. Fue un acontecimiento histórico y una cumbre royal en la que se reunieron jefes de Estado de todo el mundo. La fotografía fue tomada por Millie Pilkington (también ha retratado a los hijos de los príncipes de Gales en sus cumpleaños) y la Reina aparece con un vestido de Fiona Clare. Fue realizada hace en los jardines de Buckingham hace dos semanas, el 10 de abril, horas después de otra fecha clave para la vida personal del monarca: el 19º aniversario de su boda con Camilla, un discreto enlace que supuso el broche de oro a la gran historia de amor de la realeza británica.

VER GALERÍA

¿En qué punto está el tratamiento de Carlos III?

El Rey se prepara para regresar en un acto lleno de significado ya que compartirá tiempo con pacientes de cáncer que experimentan los mismos desafíos que él, aunque el centro que visita no es el que lleva el seguimiento de su enfermedad Mientras se prepara para esta nueva etapa, continuará con el tratamiento, como ha hecho hasta ahora."El programa de tratamiento continuará, pero los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora que el Rey ahora puede reanudar una serie de tareas de cara al público", añaden desde Palacio.

"El equipo médico de Su Majestad está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora y se mantiene positivo sobre la recuperación continua del Rey", aseguran desde la Casa Real. Es por eso que los doctores han dado luz verde a la posibilidad de que Carlos III reanude algunas tareas oficiales, pero se mantienen cautos a la hora de estimar una fecha de finalización del tratamiento. "Es demasiado pronto para decirlo, pero el equipo médico de Su Majestad está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora y se mantiene positivo sobre la recuperación continua del Rey".

Desde que se comunicó su enfermedad, que coincide con la de Kate Middleton, Carlos III se ha mostrado optimista y con ganas de retomar su agenda lo más pronto posible. Ese deseo es ahora una realidad para la que se ha iniciado la cuenta atrás. "Está muy animado de volver a asumir algunos deberes públicos y está muy agradecido a su equipo médico por su continua atención y experiencia", aseguran desde Buckingham, donde están perfilando una hoja de ruta que se diseñará paso a paso, siempre en función del consejo médico. Los detalles de cada acto se ajustará a las necesidades propias de cada momento, al igual que el ritmo de trabajo, para minimizar cualquier riesgo.

VER GALERÍA

La agenda se irá haciendo pública paulatinamente y será más adelante cuando den detalles de citas como la visita de Estado de los emperadores Naruhito y Masako de Japón a finales de junio, pero ya han anunciado que no se extenderá su presencia pública durante el verano completo. Si sigue el mismo esquema que otros años, en la temporada estival disfrutará de unos días de descanso en Balmoral, castillo al que su madre, Isabel II, se solía referir como "mi querido paraíso en las Tierras Altas". Esta propiedad la ha abierto por primera vez al público, pero a partir del 4 de agosto ya no se admitirá visitas porque se espera que sea entonces cuando lleguen los miembros de la Familia Real. También se desconoce por el momento si el monarca estará presente en el Trooping the Colour, en las tradicionales fiestas del jardín de Buckingham o en Royal Ascot.

Así ha sido la rutina del monarca en los últimos meses

Todo comenzó a finales de enero durante la estancia del Rey en el hospital The Clinic (Londres), donde días antes se sometió a una operación abdominal Kate Middleton, con la que compartió charlas y paseos por los pasillos del centro sanitario. El ingreso del monarca fue para un procedimiento benigno de agrandamiento de próstata en el que se encontró "algo que despertó preocupación". El 5 de febrero la Casa Real anunció que Carlos III había sido diagnosticado de cánce y había comenzado sus tratamientos regulares. En el comunicado oficial en el que se daba la noticia, además, agradeció al equipo médico su rápida intervención y contó que había hecho pública su situación con el fin de evitar especulaciones y con la esperanza de ayudar a que haya una mayor conciencia pública sobre todos aquellos que padecen esta enfermedad en el mundo.

VER GALERÍA

Durante estos meses en los que ha pospuesto su actos por recomendación médica, el monarca se ha refugiado en Sandringham, pero no ha estado del todo alejado de la vida pública. Ha continuado llevando a cabo tareas de Estado y su trabajo de oficina, tal y como Buckingham adelantó que ocurriría. Periódicamente ha tenido reuniones con el primer ministro Rishi Sunak, ha tenido audiencias con líderes internacionales y hace un mes participaba junto a los Windsor en la tradicional Misa de Pascua, celebrada en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Su última aparición se produjo este mismo mes de abril, concretamente el día 9, cuando recibió en Buckingham los primeros billetes con su imagen, que entrarán en circulación el 5 de junio.