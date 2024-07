Geri Halliwell y Christian Horner con sus hijos, el retrato de una familia aparentemente unida pese al escándalo

Geri Halliwell ha reaparecido este fin de semana en el circuito de Silverstone con sus dos hijos y su hijastra para apoyar a su esposo, Christian Horner en el Gran Premio de Gran Bretaña. La Spice Girl, de 51 años, posó sonriente con su marido y jefe de la escudería Red Bull en un intento por dejar atrás el reciente escándalo de sexting en el que se vio envuelto el expiloto y mantuvo en vilo su carrera en la Fórmula 1. Horner fue acusado en febrero de enviar mensajes íntimos a una empleada, textos que fueron filtrados a la prensa, pero fue absuelto de toda irregularidad tras una investigación interna en el equipo.

© Kym Illman

El matrimonio Horner apareció con la hija de Geri, Bluebell, de 18 años, el hijo que tienen en común, Montague, de 7 años, y la hija de Horner, Olivia, de 11 años, hijastra de la cantante, mientras posaban en el paddock en los instantes previos a la la carrera. Halliwell y Horner han formado lo que viene a ser una modern family. La excantante aporta al matrimonio una hija de 18 años, Bluebell Madonna, fruto de una relación anterior con el director de cine británico Sacha Gervasi, mientras su pareja también tiene una hija, Olivia, de 11 años, con su ex pareja Beverley Allen. Después de que la pareja se diera el 'sí, quiero' en el año 2015, en la iglesia de St Mary, en Bedfordshire, tuvieron un hijo en común, Montague, al que todos llaman 'Monty'.

© Getty Images

Durante todos estos meses se ha podido ver a la pareja en actitud cariñosa, lo que escenificaba su unión en medio de la tormenta mediática. No obstante, hubo un movimiento de la artista que hizo pensar que tal vez la relación sí se había resentido tras el escándalo. La cantante apareció en un vídeo de Dior antes del desfile de la firma en Drummond Castle, en Escocia, donde se presentaba utilizando su apellido de soltera. "C’est moi Geri, Geri Halliwell (Soy yo, Geri Geri Halliwell)". Estas palabras hicieron pensar que tal vez se trataba de toda una declaración de intenciones, ya que desde su boda en 2015 siempre había utilizado su apellido de casada, salvo excepciones como cuando se trataba de su carrera musical .

© Getty Images

Estas imágenes del Gran Premio de Gran Bretaña vuelven a demostrar el firme apoyo de Geri, al menos en público, a su marido y por el bien de sus hijos. Desde que se desatara la tormenta la exSpice Girl ha acudido a los Grandes Premios de Fórmula 1 de Bahréin, Arabia Saudí y Gran Bretaña y se ha esforzado porque parecieran un matrimonio unido pese a las circunstancias. Recientemente, cuando hablaba de su nuevo libro infantil, Geri reconocía que en él se abordan temas como mantenerse fuerte y buscar apoyo en situaciones difíciles. Se llegó a decir cuando todo saltó por los aires que Geri estaba completamente destrozada por lo sucedido. Durante este tiempo, Horner no ha hecho más que agradecer el apoyo a su esposa en circunstancias tan complicadas. "Estoy muy agradecido de tener una hermosa familia y una esposa que me apoya mucho. Soy el único que ha sido nombrado en esto. Por supuesto, es muy difícil. Cuando hay niños de por medio, familia, padres... no es bonito", señaló y quiso reiterar que tras la denuncia de la empleada se investigó y fue absuelto.