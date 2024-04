Geri Halliwell y Christian Horner, las fotos que prueban su inquebrantable unión tras el escándalo

Después de la tormenta, llega la calma y es lo que aparentemente ha sucedido en el matrimonio entre Geri Halliwell y Christian Horner. Semanas después de que el jefe de la escudería Red Bull fuera acusado de "comportamiento inapropiado" con una empleada de la compañía y se filtraran los supuestos mensajes subidos de tono del marido de la cantante hacia esa mujer, la pareja ha sido fotografiada en actitud cariñosa durante un día en familia en las carreras de Kimblewick en Buckinghamshire (Inglaterra).

El matrimonio, cogido de la mano y dando muestras de complicidad, compartió sonrisas, miradas, gestos de cariño e incluso efusivos abrazos durante la competición ecuestre. El caballo de la cantante, de nombre Lift Me Up, como una de sus canciones, competía en la carrera y quedó en primer lugar, de ahí la alegría de ella y su familia que no quiso perderse la competición. Junto a ellos estaba el hijo en común de la pareja, Monty, de siete años, que seguía con interés la carrera, así como Olivia, la hija de 10 años que Christian Horner tuvo con su exmujer Baverley Allen. La gran ausente fue BlueBell Madonna, de 17 años, la otra hija de Geri, nacida de su relación con el guionista Sacha Gervasi.

Halliwell y Horner eran todo sonrisas a pesar de saber que eran el objetivo número uno de todas las cámaras. La exSpice Girl disfrutaba de lo lindo junto a su marido, al que abrazó en varias ocasiones y con el que llegó de la mano a las instalaciones de Buckinghamshire el pasado fin de semana de Pascua. Juntos posaron con el trofeo del ganador con el caballo y su jinete, Jack Edward.

Han sido meses complicados para el jefe de la escudería Red Bull y toda su familia. Horner fue acusado de comportamiento inapropiado con una empleada de su equipo, algo de lo que fue absuelto por la propia escudería y que él negó tajantemente. Red Bull hizo público un comunicado que decía así: "La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa, y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. La demandante tiene derecho de apelación. Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial".

A pesar de la absolución, su futuro sigue en entredicho después de que se filtraran mensajes de texto entre Horner y lo que parece ser la empleada en 79 capturas de pantalla, cuando un remitente anónimo envió un correo electrónico que también copiaba al jefe de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al jefe de la F1, Stefano Domenicali y a diversos periodistas.

No obstante, desde que saliera a la luz el escándalo, Geri Halliwell se ha mostrado firme en su apoyo a su marido, acudiendo al Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudí Geri, de 51 años, y Christian, de 50, comenzaron a salir en febrero de 2014 y anunciaron su compromiso apenas nueve meses después. Sellaron su amor en el altar el 15 de mayo de 2015 y celebraron su último aniversario con fotos de su boda hasta ahora nunca vistas, incluida una de Christian mirando completamente embelesado a Geri vestida de novia.

