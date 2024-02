El marido de Geri Halliwell revela que cuenta con el apoyo de su esposa tras ser investigado por conducta inapropiada

Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, ha roto su silencio tras ser acusado de comportamiento inapropiado por parte de una de las trabajadoras de su equipo. El directivo, que está bajo investigación dentro de la escudería por la denuncia de una empleada, compareció ante los medios y negó todos las acusaciones durante la presentación del nuevo vehículo monoplaza de Red Bull. El marido de Geri Halliwell insistió en que cuenta con el total apoyo de su esposa, la exintegrante de las Spice Girl, y dijo que confía en seguir siendo el director del equipo Red Bull cuando comience la temporada de Fórmula 1 en Bahrein el 2 de marzo.

Más serio de lo habitual y sin realizar las bromas que suele hacer en este tipo de presentaciones, Horner habló de su compromiso con el equipo, con el que él mismo ha forjado una leyenda. "Tengo confianza en [seguir al frente de Red Bull]. Si no lo estuviera, no estaría aquí... Estoy totalmente comprometido con este equipo. He construido este equipo, he convencido a la gente para que venga aquí y trabaje aquí, disfruto trabajar con el equipo y con la gente. El mayor activo de este equipo es la gente y ese sigue siendo el caso", señaló el director de la escudería, que ha logrado muchos éxitos con este equipo de Fórmula 1, supervisando siete campeonatos de pilotos y ganando seis campeonatos de constructores.

'Tengo una familia y una esposa que me apoyan mucho'

El marido de la ex Spice Girl considera que esta polémica investigación sólo ha generado una "distracción" dentro del equipo, sin embargo, asegura que todos en la escudería siguen unidos. "Hay un proceso que está en curso en este momento. Se han hecho algunas acusaciones, las cuales niego rotundamente y he cumplido plenamente con ese proceso y continuaré haciéndolo hasta que se resuelva". declaró. "Los momentos de incertidumbre nos unen y nunca he visto un equipo más unido y solidario que este". "Por supuesto que es una distracción para el equipo, pero el equipo está muy unido", añadió. Y quiso insistir en el completo apoyo de su familia. "Tengo una familia que me apoya mucho y una esposa que me apoya mucho".

Es indudable que dicho escándalo ha provocado cierto malestar e inquietud en su familia. Geri Halliwell, por el momento, ha evitado pronunciarse acerca de la situación en la que se encuentra su marido, aunque fuentes cercanas revelan que le prestará su apoyo en público mientras dure esta situación. Christian Horner y Geri Halliwell llevan casados ocho años -su boda se celebró el 15 de mayo de 2015 en Bedfordshire, Reino Unido- y son padres de un niño, Monty, de siete años, además de la familia numerosa que han formado con los otros dos hijos que tienen de relaciones anteriores. Geri es madre de una niña Bluebell Madonna, de 17 años, que nació fruto de su relación con el guionista Sacha Gervasi, y Horner es padre de Olivia, una niña de 10 años nacida de su relación con Baverley Allen.

