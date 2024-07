Mel C presenta a su nuevo amor en Glastonbury: ¿quién es él?

De la mano con un hombre misterioso, que ya no lo es tanto pues su identidad ha salido a la luz en cuestión de horas. Así ha sido fotografiada la ex Spice, Mel C, en Glastonbury, uno de los festivales con más estilo del Reino Unido. La música es protagonista del certamen aunque en este caso al ver a Melanie lo que han celebrado sus seguidores es que esté enamorada de nuevo. La artista, con gafas de sol y un atuendo de lo más veraniego, ha paseado de la mano de quien parece le ha robado de nuevo el corazón después de su ruptura con el productor Joe Marshall en 2022. ¿Pero quién es la nueva pareja de la artista?

© Getty

Se trata del modelo y actor australiano Chris Dingwall, que es originario de Sydney pero que viaja alrededor de todo el mundo debido a su trabajo para Ford Models y Chadwick. No se sabe cuándo empezaron a salir aunque los medios australianos ya han notado que ha visitado el continente en varias ocasiones en los últimos meses. Después de un tour como DJ el pasado noviembre, regresó en abril para ofrecer más actuaciones durante unas tres semanas más. Se comenta que fue en primavera cuando pasaron algún tiempo juntos pues la artista habría recorrido diversas zonas del país.

Los dos compartieron algunas instantáneas en los mismos lugares, relajándose, pero los avispados seguidores notaron que estaban en los mismos sitios. Así han establecido la primavera como uno de sus encuentros. Aunque por el momento ninguno de los dos ha hecho comentarios, en un vídeo compartido por un local de la zona habrían captado a Dingwall grabando la actuación de Melanie mientras cantaba Wannabe, uno de los éxitos de las Spice Girls. Precisamente esta canción volvió a sonar en Glastonbury, durante la actuación que ofreció Mel C.

En el verano de 2022 Mel C rompió su relación con Joe Marshall después de 7 años de relación, aunque no perdió la fe en el amor. Confesó poco después que estaba probando una aplicación para encontrar pareja, asegurando que estaba soltera y quería probar. La artista tiene una hija de 15 años que se llama Scarlett y nació de su matrimonio con Thomas Starr.

© @victoriabeckham

Dingwall se define en sus perfiles como director y escritor, además de que es un reconocido modelo que ha trabajado para firmas internacionales en medio mundo. Entre los proyectos de cine en los que ha participado están los cortos Oasis, Sandwich y The CNO. No comparte detalles de su vida privada, aunque sí muestra algunos de los lugares del mundo que visita, además de destacar sus proyectos profesionales.