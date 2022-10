Mel C busca el amor en una aplicación de citas

Las reglas para buscar pareja han cambiado en el siglo XXI. Las nuevas tecnologías se han convertido en aliados en el amor y cada vez hay más plataformas que sirven de punto de encuentro entre quienes tienen el corazón preparado. La cantante Mel C ha sido el último rostro conocido en recurrir a una de ellas -Risto Mejide está en otra llamada, Raya, donde hay otras muchas celebrities- tras su ruptura con el productor Joe Marshall, con quien salió durante siete años y de quien se separó el pasado verano. Así lo ha contado ella misma durante una conversación en el podcast Not My Bagg with Joe & George Bass, donde reveló los detalles del moderno cupido al que ha recurrido para encontrar a una persona con quien compartir su vida.

Mel C, de 48 años, se ha unido a Hinge, una aplicación que promete conexiones a largo plazo entre sus usuarios, se presenta como un lugar en el que, quien busca pareja, la va a encontrar. “Escapa de juegos, encuentra algo real” es su eslogan. “¿Qué pasa con Hinge? Estoy soltera, estoy echando un vistazo, hay pocas opciones” contó la artista que aseguró así que en la cita plataforma no encuentra muchos chicos que le interesen. La intérprete empezó a salir con Joe Marshall en 2015, un noviazgo que duró unos 7 años y se rompió, se dijo, afectado por las intensas agendas de trabajo de la artista, que trata de aprovechar el escaso tiempo libre que tiene con su hija Scarlet, de 15 años, nacida de su relación con Thomas Starr.

Durante esta conversación se refirió a la elección de David Beckham como embajador del próximo mundial de fútbol de Qatar, un país con leyes estrictas en relación al colectivo LGBTQ+. Melanie confesó que este tema es complicado pues David, marido de su amiga y excompañera de grupo Victoria Beckham, es amigo suyo así que, aunque ella apoye al colectivo, también hace lo mismo con el futbolista. “David es un amigo y todo el mundo tiene que tomar sus propias decisiones” explicó.

Joe Marshall y Melanie tenían una relación discreta y no se prodigaban en citas públicas, un amor que también se convirtió en una colaboración laboral pues Joe ejerció durante una temporada como manager de su pareja. “Me respeta y me quiere. No creo haber estado nunca en una relación en la que me apoyaran así” declaró sobre Joe en 2016. Su hija será seguramente ahora un gran pilar para ella, como lo fue cuando se separó de Starr en 2012. “Dejar a su padre fue duro pero yo no era feliz y ella tampoco, no era un ambiente en el que quería que creciera mi hija” dijo la artista entonces.