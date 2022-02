La última vez que actuaron las cinco fue en 2012 La sorprendente respuesta de Mel C al regreso de las Spice Girls Se habría pedido a la banda que volviera a unirse en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Sería una de las noticias del año. El regreso de las Spice Girls desataría la locura entre los fans de la mítica banda, que siguen coreando con nostalgia algunos de los éxitos que popularizaron en los noventa. Esta posibilidad parecía más cerca que nunca después de que transcendiera una información que apunta a que la BBC quiere fichar al conjunto para una de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II el próximo junio, cuando se prevé un espectáculo musical con reconocidas voces. Supondría esta la primera vez que las cinco chicas picantes se vuelven a subir al escenario, algo que no hacen desde 2012 cuando actuaron en los Juegos Olímpicos de Londres (en 2019, durante otros conciertos que hizo el grupo faltó Victoria Beckham). La perspectiva de ver a las Spice juntas de nuevo se ha convertido en lo más comentado aunque unas recientes declaraciones de Mel C desinflan un poco la esperanza de que esto ocurra.

La que en su día fue la Spice deportista, que ha seguido triunfando en los escenarios en estos años, actuó en el O2 Sheperd’s Bush Empire de Londres y fue entonces cuando se refirió a este posible regreso. Su respuesta fue sin duda sorprendente. “Van a tener que preguntarle a Geri sobre eso. Aún no lo discutimos” dijo Mel C, según recoge The Sun. La marcha de Geri Halliwell de la banda en 1998 precipitó dos años después el final de la misma. Entonces los desencuentros de Geri con sus compañeras fueron notorios, algo de lo que más tarde la artista se arrepintió. “Me comporté como una niñata” aseguró.

Melanie no explicó a qué se refería con esta inesperada respuesta que bien podría insinuar que de nuevo han surgido las diferencias entre las compañeras o quizá simplemente existe una incompatibilidad de agendas. Los distintos caminos que han tomado las intérpretes en estas últimas décadas han alejado a algunas de ellas de la música, enfocando su carrera en otras disciplinas. Geri tiene algunos proyectos en televisión y Emma Bunton tiene trabajos en la radio y con su firma de productos infantiles. Mel B también desarrolla sus propios proyectos alejada de la música mientras que Victoria Beckham sigue al frente de su firma de moda.

El conjunto pop ya habría rechazado una oportunidad similar en 2012 durante las celebraciones del Jubileo de Diamante de la reina Isabel debido precisamente a una incompatibilidad de agendas. Parece además que las artistas tenían planes para volver a cantar juntas hace algunos meses, un proyecto que truncó la pandemia y que no se ha retomado pues cada una se ha dedicado a otras cosas. Hace solo unos meses las “chicas picantes” celebraban el 25 aniversario de la banda relanzando su primer álbum Wannabe, en el que incluyeron algunas canciones inéditas. ¿Volveremos a escuchar esta melodía en junio? Sin duda sería el mejor regalo para Isabel II.

