Las Spice Girls se felicitan la Navidad…¡pero se olvidan de Victoria!

Las Spice Girls se han felicitado la Navidad con vídeos, fotografías y mensajes alusivos a su última gira conjunta. Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton han dado muestras de lo unidas que están y del gran afecto que se tienen, treinta años después de la creación del grupo. Hemos visto como Mel B ha escrito una bonita dedicatoria a sus "hermanas", con las que ha compartido la gira de 2019, y como Geri Halliwel y Emma Bunton también han recordado ese último tour con gran cariño. Pero en todas estas dedicatorias hay una gran ausente: Victoria Beckham no aparece en ninguno de los mensajes ni de los vídeos que se han publicado. Posh Spice ha sido la gran olvidada de estas felicitaciones navideñas, ya que no participó en la última gira del grupo. ¿Quieres ver cómo se han felicitado la Navidad las Spice Girls? Dale al play y no te lo pierdas.

