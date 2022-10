Todo sobre la polémica autobiografía de la ex-Spice Girl Mel C

Cuando Melanie Chisholm, más conocida como Mel C o Sporty Spice, tenía 20 años, en la puerta de su habitación colgaba el siguiente cartel: "Prohibido entrar, estoy besando a Robbie". Era el año 1994 y triunfaba Take That, una boy-band británica de la que Robbie terminaría por separarse en 1995. También fue el año en el que se fundaba otro grupo, esta vez femenino: Spice Girls. Poco podía imaginar Melanie que terminaría triunfando en el mundo entero… y teniendo un romance con su ídolo. Todo esto y mucho más lo podemos encontrar en su autobiografía, titulada Who I Am: My Story, que su protagonista acaba de presentar en Dublín y que promete traer más de una polémica declaración.

En julio de 1996, y tras dos años de ensayos y grabaciones, salía al mercado Wannabe, el primer single de las Spice y, sin duda, uno de los bombazos musicales más impresionantes que se recuerdan y cuyo eco las llevó a reunirse hace pocos años. Bajo el lema del "girl power", cinco chicas irrumpían en las listas de éxitos de medio planeta y recorrían el mundo con sus canciones y coreografías. "Conocí a Robbie el verano de 1996, en Colonia". Por entonces, Robbie ya había iniciado su carrera en solitario. Según la Spice deportista, al principio salieron "de manera platónica", pero más tarde subió a su habitación y le regaló un chándal, algo que ella guardó como un tesoro.

"Me rompió el corazón"

Mel, que confiesa no haber hablado antes con el cantante de Angels de lo que iba a contar en su libro, comenzó a verse con él en distintas ciudades, siempre que las agendas de ambos se lo permitían. Fue algo "muy emocionante y que duró poco". La ex-Spice confiesa que ninguno de los dos estaba en condiciones de mantener una relación. "Él era un desastre. Yo era un desastre", explica. "No prosperó y aquello me rompió el corazón".

La discusión con Victoria Beckham

También reconoce que sufría porque, durante mucho tiempo, fue la única del grupo que no tenía pareja. Desde el comienzo, por ejemplo, Victoria Beckham ya salía con un futbolista llamado David Beckham, a quien sigue unida muchos años después. El mánager del grupo, Simon Fuller, le recomendó a Melanie que no saliera con nadie debido a su vulnerabilidad y a su frágil salud mental. Decidió no hacerle caso y embarcarse en su relación. Pero no fue lo único que le hizo daño: su pésima relación con Victoria Beckham saltó desde casi el primer momento. Hubo un día en el que las cinco integrantes se divertían en una entrega de premios y hubo un incidente que terminó con Melanie diciéndole a Victoria: "Vete a la m*****". Aunque Chisholm lo recuerda como algo casi anecdótico, sí reveló problemas de autocontrol con los que ha tenido que lidiar.

Agresión sexual en Estambul

Aquello estuvo a punto de suponer su salida del grupo, y apenas habían arrancado. El mánager también tuvo palabras muy duras hacia ella, y aquel incidente quebró su autoestima. También lo agravó un caso de agresión sexual que ocurrió cuando estaban en Estambul de gira, justo antes del primer concierto de su gira mundial, en 1997. Sucedió con un masajista del hotel y, aunque pudo haber sido peor, "me sentí violada, vulnerable, avergonzada e insegura", explica. Estos y muchos otros secretos atraviesan las páginas de la autobiografía de una artista ya desvinculada de aquel fenómeno fan, y de la que vamos a oír hablar mucho.