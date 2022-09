Mel C, de las Spice Girls, relata la traumática experiencia que marcó su vida

Melanie Chisholm es la mujer que siempre ha vivido bajo la sombra de Mel C o la Spice Girl deportista. Sin embargo, más allá de la figura de la cantante existe la faceta humana, que, hasta ahora, había sido eclipsada por los focos y la fama. Por ello, Melanie ha decidido abrir su corazón en Who I Am (Quién soy), una novela autobiográfica en la que relata cómo fueron los años en los que el grupo adolescente conquistaba el mundo con sus melodías y en las que sucedieron algunos hechos que la marcarían para siempre. Posiblemente, el más terrible de ellos tuvo lugar en el año 1997, justo antes de su primer gran concierto en Estambul (Turquía), con el que daban el pistoletazo de salida a una gira mundial. Para intentar aliviar los nervios del momento, la artista decidió hacerse un masaje, momento en el que sufrió una agresión sexual.

La intérprete ha confesado que en aquel instante se quedó tan impactada que no fue capaz de denunciar o pronunciarse porque estaba en estado absoluto de shock, mientras que, por otro lado, se encontraba cumpliendo su sueño profesional que no quería romper. Un secreto que ha intentado mantener enterrado en su memoria durante más de dos décadas, pero que gracias a la madurez que le han brindado sus 48 años y el proceso de creación de su libro, ha podido sacar a la luz. De la misma manera, ha explicado que el objetivo principal de estas palabras es intentar ayudar a cualquier persona que se pueda estar atravesando una situación similar, según ha dicho en el podcast How To Fail With Elizabeth Day.

Esta no es la primera que la componente de la banda británica habla abiertamente sobre los problemas que sufrió asociados a la fama. Tras una gran depresión por no encontrarse así misma, sentía que su personalidad venía marcada por lo que la industria musical había dictaminado para ella y no por sus verdaderos deseos, también tuvo un transtorno alimenticio, porque su forma física, y, sobre todo, su peso, estaba siempre en el foco mediático lo que la llevó a desarrollar anorexia, que, aunque no la llevó a ingresar en ningún centro médico, sí que le estuvo asociado a algunas limitaciones físicas, porque tenía demasiada debilidad para afrontar sus compromisos profesionales. Unas complicaciones que, en menor o mayor medida, también sufrieron otras de sus compañeras.

Una exitosa carrera en solitario

Melanie es la Spice que ha tenido una carrera más constante en los escenarios, puesto que, después de la disolución de Las Spice Girls, siguió su camino sola. Su último disco, que se titula Mel C y se publicó en 2020 en cuyas letras se reflejaba el camino, con algunos baches, que había recorrido. Igualmente, se pudo ver a Mel demostrando que tiene igual talento para el baile que para la canción porque fue una de las participantes del concurso Dancing With The Stars. En lo referido a lo personal, está volcada en su papel como madre, su única hija es Scarlet de 13 años, fruto de su matrimonio con Thomas Starr, que acabó en el 2012.

