Tuvo que lidiar con muchos problemas en su época con las Spice Girls Depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios: Mel C confiesa la grave factura que le pasó la fama En su nueva biografía 'Who I am' no elude ninguna cuestión, por difícil que sea, sobre los problemas que sufrió en su etapa con el conjunto

La fama es un arma de doble filo. Así lo ha explicado la ex Spice Mel C en unas recientes declaraciones en las que ha recordado cuánto le afectó la meteórica repercusión que tuvo la girl band Spice Girls, que hace 25 años acaparó las listas de éxitos en todo el mundo. La llamada entonces Spice deportista se confiesa, a sus 48 años, acerca de cuánto le costó asumir la presión y la peligrosa factura que le pasó a nivel mental durante la promoción de su nueva biografía, Who I am, en la que no evita ninguna de las complicadas circunstancias que atravesó durante aquellos años. “Es una mezcla de emociones mirar al pasado, porque nosotras conseguimos muchas cosas. Cumplimos nuestro sueños más salvajes” comentó a Daily Mail.

Mel C, veinticinco años de triunfos musicales lejos del estilo Spice

Geri Halliwell, destrozada tras la repentina muerte de su hermano Max a los 54 años

VER GALERÍA

Una de las razones por las que ha decidido desvelar estos episodios es porque mucha gente joven tiene muchas ganas de ser famosa, sin ser consciente de los riesgos que conlleva. “Quiero que estén preparados”. El principio de sus problemas mentales fue el año 1994, cuando el famoso grupo todavía se llamaba Touch, pues entonces su manager empezó a hacer comentarios acerca de su peso, instándolas a perder algunos kilos. “No sé cómo lo hice físicamente si recuerdo cuánto ejercicio hacía y el horario tan brutal que tenía” apunta. El resto de sus compañeras también han confesado en diferentes momentos de su vida los problemas que tuvieron con la alimentación en aquella etapa, un obsesión que compartía Melanie. “Llegué al punto de que durante un par de años solo me alimenté de fruta y verdura”.

No llegó a ingresar en el hospital debido a su deficiente alimentación, pero sí que enfermó en varias ocasiones. “Era más por el nivel de fama. Muchos de mis problemas derivaban de tener o no el control”. Aunque sabía que no estaba bien, asegura en el citado medio, no quería afrontar el problema pues le daban miedo las consecuencias. Asegura que incluso temió el querer atentar contra su vida. Cuando por fin fue al médico, su diagnóstico fue demoledor: depresión clínica, anorexia, desórdenes alimenticios, ansiedad severa y agorafobia. Echando la vista atrás, considera que entonces las cinco deberían haber tenido más apoyo en cuestiones de salud mental. “Ni siquiera se consideró entonces” dijo. Su segundo manager, Simon Fuller, ayudó a Mel C a tratarse en una clínica de sus desórdenes alimenticios, como cuenta en el libro, donde se confiesa agradecida por lo que hizo.

VER GALERÍA

Un éxito continuado en los escenarios

A pesar de todos los problemas que tuvieron que superar, hay algo positivo de aquella etapa y es que la amistad entre las cinco artista se ha mantenido hasta la actualidad -de hecho a Mel C se la pudo ver en la reciente boda del hijo de Victoria Beckham, Brooklyn-. Melanie explica que es consciente de que nunca habrían logrado por separado lo que consiguieron juntas y que cuando se encuentran a veces se siguen sacando de sus casillas, comentó con humor. Melanie Crisholm es una de las componentes de las Spice que ha seguido su trayectoria en la música con bastante éxito. La ex Spice tuvo un padrino de lujo en su primer single When you’re gone, Bryan Adams, una colaboración en 1998 que marcó el nivel de su futuro. En 1999 llegó su primer disco titulado Northern Star y el segundo Reason, se publicó en 2003. Tras este llegaron Beautiful Intentions (2005), ThisTime (2007), The Sea (2011), Stages (2012) y Version of Me (2016) .

Uno de sus últimos trabajos titulado Mel C, se publicó en 2020 y es una definición del momento en el que se encontraba. “Este disco me pilla sintiéndome cómoda en mi propio cuerpo después de muchos años buscándome, y me pareció una buena declaración de intenciones que resumiera esa sensación” declaró en Vogue. Además de seguir pisando con fuerza los escenarios, ha participado en otros proyectos como el programa The Game y la obra de teatro musical Blood Brothers (en 2009). Melanie Crisholm tiene una hija, Scarlet, que nació en el año 2009 fruto de su relación con Thomas Starr, con quien rompió en 2012 después de una década juntos.