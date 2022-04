Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se dan el 'sí, quiero' en una impresionante ceremonia frente al mar

¡Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ya son marido y mujer! El de Brooklyn, el hijo mayor de los Beckham, y Nicola Peltz era uno de los enlaces más esperados, después de que se retrasase dos años debido a la pandemia. Podían haberse dado el 'sí, quiero' antes, pero entonces no podría haberse celebrado a lo grande que es como han hecho en una espectacular ceremonia que ha tenido lugar en una mansión, propiedad de la novia, en Palm Beach (Florida). Los novios se han casado por el rito judio, fé que profesa Nicola, ante sus familiares y amigos, entre los que se encontraban personalidades tan conocidas como Gigi Hadid, Nicole Richie, Mel C, el chef Gordon Ramsay, Serena Williams o Eva Longoria, que bromeaba antes de salir camino de la ceremonia, compartiendo su look con los fans.

El enclave de la boda no podía ser más significativo. Se trata de una impresionante vivienda de Nelson Peltz, padre de Nicola. La familia adquirió la propiedad en 2015, y tiene nada más y nada menos de 27 habitaciones, por lo que no es de extrañar que sea considerada como una de las más valiosas de Estados Unidos. La pareja ya ha pasado largas temporadas en este espectacular hogar, puesto que la modelo tiene una fantástica relación con sus padres. David Grutman, el organizador del evento, ha acudido a la boda junto a su esposa Isabela. Ha sido él uno de los primeros en compartir fotos durante la llegada de los invitados, descubriéndonos cómo la mansión se teñía de rojo pasión, ha sido el tono estrella más elegido por las elegantes invitadas. Allí tiene lugar, la fiesta posterior, amenizada con la música de Snoop Dog. “David ha sido mi chico durante más de diez años y estoy muy unido a su familia. La boda de Brooklyn va a ser un gran evento y mi regalo para él y su futura esposa es que acudiré y haré una sensación para ellos en su gran día”, decía el rapero estadounidense antes del gran evento.

Nicola, espectacular con un diseño de Valentino, como ella misma había adelantado. La rica heredera ha sido objeto de todas las miradas cuando ha aparecido bajo la jupá desvelando el secreto mejor guardado del día, tras el impresionante velo con delicados adornos florales de encaje, la joven lucía un magnífico vestido blanco de manga larga acabado con un gran lazo a la espalda, junto al que sostenía un elegante ramo de flores blancas. Para que todo fuera perfecto, la actriz estadounidense viajó dos veces a Roma durante los preparativos de la ceremonia para trabajar mano a mano con el diseñador de Valentino, Pierpaoio Piccioi, en su estudio y asegurarse así de que cada detalle del look fuera perfecto.

Nicola ha contado con la mejor capitana para sus damas de honor, su abuela, a quien llama cariñosamente 'Naunni' y su hermano Brad, un afamado jugador de hockey que ha ejercido de perfecto 'hombre de honor'. Por su parte, Brooklyn ha estado apoyado por los padrinos, entre los que se encontraban sus hermanos, Romeo, de 19 años, y Cruz, de 16. Los primeros invitados llegaban en sus coches a la espectacular mansión de los padres de la novia. Dave Gardner, uno de los dos padrinos del novio, fue de los primeros en llegar. El otro, Elton John, tal y como confirmó, no ha podido asistir, debido a los compromisos profesionales en los que se ha embarcado en su última gira. El marido de Liv Tyler, íntimo amigo del padre del novio, escogió un elegante esmoquin para la ocasión.

Brooklyn esperó quince minutos hasta la llegada de su prometida, tras compartir su primer beso como marido y mujer, la joven pareja de recién casados recibió las siete bendiciones del matrimonio judío recitadas bajo la jupá. Unidos para siempre, la pareja inauguró la fiesta bailando ante la atenta mirada de sus trescientos invitados el éxito de Elvis Presley Only Fools Rush In, así lo cuenta en primicia el Daily mail. Tras los vítores de los invitados, fue el tema de Ben E. King Stand By Me, todo un clásico, el que sonó en segundo lugar.

El enlace une a dos enormes fortunas, lo que ha hecho inevitable la firma de un acuerdo prematrimonial antes de darse el 'sí, quiero. Los Beckham son conocidos internacionalmente y tienen un patrimonio estimado en 452 millones de euros, mientras que la familia Peltz es mucho menos conocida y discreta aunque ostenta una riqueza de 1.500 millones de euros, de ahí que se hable de una boda millonaria en la que se desembolsará,ni más ni menos, que 3,5 millones de euros. Y, ¿qué se les regala a unos novios que parecen tenerlo todo? Según ha publicado la prensa británica, sus amigos han barajado obsequiarles, nada más y nada menos, que con un viaje al espacio valorado en unos 475.000 euros.

