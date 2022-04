Las Spice Girls, juntas de nuevo en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Tres de las Spice Girls estuvieron presentes ayer, sábado 9 de abril, en la esperada boda millonaria del mayor de los hijos de David Beckham y Victoria Beckham, el joven de 23 años Brooklyn Beckham, que contrajo matrimonio por el rito judío con la modelo de 27 años Nicola Peltz en la mansión familiar de esta ubicada en Florida y valorada en casi 70 millones de euros. Muchas estrellas, de la talla de Eva Longoria, asistieron al esperado enlace y a la fiesta posterior, que se organizó con un presupuesto estimado de casi tres millones de euros.

El banquete terminó siendo una especie de mini reunión de las Spice Girls, ya que Mel B y Mel C asistieron al evento y se unieron a la madre del novio y ex compañera de banda, Victoria, para celebrar el gran día. Las cámaras captaron primero a Mel C, de 48 años y poco más tarde a Mel B, de 46, tomando asiento en el salón nupcial después de la ceremonia.

Las imágenes se han filtrado a través de las redes sociales y gracias a eso sabemos que Mel C apostó por un traje blanco brillante, algo que, por protocolo, nos ha llamado bastante la atención y apostamos que también le ha resultado sorprendente a Victoria Beckham. Por su parte, Mel B, lució un minivestido color marfil de tirantes plagado de apliques.

¿Por qué no asistió el resto del grupo?

La tercera de las Spice Girl que estuvo presente, evidentemente, fue la madre del novio que, si ya lucía radiante el día antes de la boda con un vestido de su última colección de primavera- verano 2022, supo deslumbrar a los presentes con un vestido plateado de tirantes y escote en pico hecho a medida. Desafortunadamente, no fue posible una reunión de las Spice Girls al completo. Geri Halliwell ya había anunciado que no asistiría al evento pues tenía que acompañar a su esposo Christian Horner en un viaje de negocios. Quien sí estaba previsto que acudiera era Emma Bunton. Sin embargo, el mismo día de la boda anunció que no lo haría.