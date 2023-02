Del 'contrato infernal' que firmó a la ruptura con su pareja: Ruth Lorenzo se sincera en un gran momento profesional

El inminente estreno de Cover Night, el nuevo talent show musical para el prime time de RTVE, ha llevado a Ruth Lorenzo a la primera plana de la actualidad. Su papel como presentadora del formato, en el que semanalmente nuevos concursantes se enfrentarán sobre el escenario para demostrar que son merecedores de los votos del jurado y del público, ha hecho que la cantante murciana, de 40 años, sea una de las protagonistas de estos días. Un buen momento para hacer balance de los altos y los bajos de su carrera como artista, una trayectoria de la que ha destacado un duro episodio: "He estado atrapada en uno de estos contratos infernales. Realmente te ves que, como artista, no eres dueña de ti", ha reconocido en el plató de Plan de tarde, donde también ha hablado de su última relación sentimental.

Para ella, aunque cree que como cantante es muy frecuente ponerse en duda y preguntarse "a quién le interesa lo que pueda decir" con cada disco y lanzamiento, el momento más complicado que recuerda haber vivido en los últimos años tiene que ver con su independencia como intérprete. Una independencia que, tal y como ha revelado, quiso evidenciar el día en que cortó su larga melena melena durante una actuación en directo, tijera en mano, en noviembre del pasado año. Aunque aquello fue un acto reivindicativo por las mujeres iraníes, el mensaje tenía mucho que ver con ella: "Quería ser libre", ha confesado ahora.

"Confías en gente que te dice 'No hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. Me decían que tenía que endulzar mi imagen para que no se me viese demasiado potente o que era mejor que me dejase el pelo largo. Entonces llegó un momento en que dejé de ser yo", ha continuado contando la que fuera representante de España en Eurovisión 2014 sobre las personas con las que trabajaba, al tiempo que ha explicado el motivo por el que decidió enfrentarse a su discográfica: quería mantener su integridad y personalidad. "Firmas un contrato del que a alguien le pertenece un 20%, pero no tu 100%. Ellos son dueños de una parte de mi trabajo, a mí no me pueden comprar", ha concluido.

Aunque en lo referente a su faceta personal Ruth siempre ha preferido mantener una postura discreta, durante esta visita al magacín de Toñi Moreno se ha sentido lo suficientemente cómoda como para confesarse y admitir que ha puesto punto y final a su historia de amor. Se trata de un romance del que se sabía muy poco, tan solo que hace dos años hizo público que estaba enamorada de alguien cuya identidad prefería mantener en el anonimato. Ahora, tal y como ha contado, se dispone a "empezar de cero en todos los sentidos" y a saborear el gran momento profesional que afronta en calidad de maestra de ceremonias de Cover Night.

Viviendo a caballo entre Madrid, su natal Murcia y Barcelona, la compositora también está preparando un nuevo disco, una compilación de temas que nacen de la etapa que atraviesa: "Ese momento en que dejas un amor verdadero ir es el momento perfecto para escribir un disco", ha agregado, subrayando que el amor es una auténtica maravilla.

En Cover Night, Ruth Lorenzo estará acompañada por Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Juan Magán y Chanel Terrero en calidad de jueces y por Ana Guerra y Abraham Mateo, que mostrarán lo que sucede en el backstage del programa mientras los concursantes esperan el momento de su actuación. Hoy todos ellos se han reunido para ofrecer una rueda de prensa del programa, que ya cuenta las horas para su esperado estreno en pantalla.

