El motivo por el que Ruth Lorenzo ha pensado en dejar la música durante los últimos 3 años

La trayectoría de la cantante Ruth Lorenzo es digna de admirar. Cuando tenía diez años, su familia dejó su ciudad natal para viajar a Estados Unidos, donde pudo asistir a clases de música y teatro, formando así su trayectoria como artista musical. Sin embargo, su carrera ha pasado por un duro bache en los dos últimos años por distintas piedras que se han puesto en su camino.

La que fuese representante de España en Eurovisión en el año 2014 con Dancing in the rain, se encuentra en un momento decisivo en lo referido a lo profesional. Después de su paso el popular festival de la canción, lanzó su primer álbum de estudio, Planeta Azul, que, posteriormente, re-editó con nuevas versiones y canciones. Tras el éxito cosechado, en 2020, comenzó a elaborar el hilo argumental de su nuevo disco, compuesto por 10 sencillos, cada uno de ellos simboliza los pasos necesarios para conseguir la libertad más pura. Lo que desconocía por entonces la artista, es que, de manera paradójica, la primera que se vería obligada a poner en práctica cada uno de esos consejos sería ella misma.

Tras grabar Crisálida durante el confinamiento y lanzar hasta tres canciones más como adelanto del que sería su próximo álbum, se topó con diferencias con la discográfica, que desembocaron en una clausura de sus proyectos musicales. En una entrevista en El País muestra sus sentimientos ante esta injusticia en la que se vió envuelta su trabajo. “Cuando te das cuenta de que no puedes sacar tu disco porque no eres dueña de ese máster te sientes sin libertad. No sé en qué punto está la situación, pero sé el punto en el que estoy yo. Me ha costado empoderarme y ponerme en mi lugar… Soy la dueña de mis canciones y puedo subirme al escenario y cantar”, ha explicado sobre las trabas que la industria musical pone a sus artistas en muchas ocasiones.

Por este motivo, para ser libre y autónoma, empezó a producir su propia música a ser más independiente, aunque esto le haya costado diversas críticas de todos aquellos que piensan que salirse de los caminos convencionales es sinónimo de fracaso. Todo lo contrario, la vocalista asegura haber ganado, tanto en salud mental, como en ganas de seguir adelante con proyectos nuevos en los que mostrar todo su talento. Como resultado, este próximo 9 de noviembre todos sus admiradores podrán disfrutar en el Teatro Eslava de Madrid, por primera vez y en directo, de estos nuevos temas, que, a buen seguro, son una delicia para sus oídos.

