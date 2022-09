Una petición de mano inesperada y la primera pelea: así arrancó MasterChef celebrity 7

Las cocinas de MasterChef celebrity han arrancado a todo gas con unos concursantes que están dispuestos a dar todo de sí para lograr el ansiado trofeo. Tras la expulsión de Emmanuel Esparza, son catorce los nombres que se enfrentan a las duras pruebas que semana tras semana les harán avanzar en la aventura. En este primer programa, los típicos nervios de la situación han vuelto a pasar factura a los concursantes que han protagonizado algún que otro enfrentamiento derivado de la gran tensión que afrontan en las pruebas. Sobre todo es la de exteriores, en la que se dividen por equipos, la que suele provocar desacuerdos como ocurrió de nuevo en esta ocasión.

El reto consistía en cocinar platos diseñados por los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos para 100 personas, una tarea para la que les dieron 160 minutos de tiempo. Los azules, Manu Baqueiro (capitán), Norma Duval, Nico Abad, María Escoté, Lorena Castell, Xavier Deltell y María Zurita, se encargaron del entrante hecho con salmorejo de pimientos asados y un segundo de perdiz escabechada. El equipo rojo, formado por Ruth Lorenzo (capitana), Patricia Conde, Pepe Barroso, Isabelle Junot, Fernando Andina, Daniela Santiago, Emmanuel Esparza y Eduardo Rosa, elaboró el primer plato de patatas con gambas y el postre hecho de torrija con helado. Los rojos tuvieron dificultades para organizarse y se confundieron con las cantidades, por lo que fueron elegidos los peores de esta prueba. El equipo azul fue alabado por los jueces, en especial Lorena Castell, a quien felicitaron por ejercer de capitana en la sombra.

Este comentario no convenció del todo a su compañera de equipo Norma Duval, como confesó en la última prueba de la noche. “Para mí no fue una capitana, tenía el trabajo más fácil” dijo Norma ante las protestas de su compañera que quería decir unas palabras. No le dejó hacerlo Duval, así que cuando subieron a la galería como salvadas, Lorena se acercó para aclarar lo ocurrido. Las dos reconocieron que no suelen acallar sus sentimientos y se dieron un abrazo, sellando la paz. Fue en la misma prueba de exteriores en la que precisamente su capitana Ruth Lorenzo relató a sus compañeros algunos de los momentos más difíciles que ha atravesado durante su vida, especialmente en su etapa londinense tras alcanzar la fama en Factor X.

Explicó que su situación económica, a pesar de haberse estrenado por todo lo alto en su carrera musical, era delicada y que incluso llegó a robar comida para mantenerse. “Compraba la leche y robaba los huevos, y fuera del súper había gente esperando para hacerse fotos conmigo y tenía que evitar que me los rompieran” dijo. También respondió con sinceridad a una pregunta de Jordi Cruz acerca de la relación complicada que ha tenido con la comida, hablando de los desórdenes alimenticios que sufrió. “Hace unos años tuve anorexia y bulimia, desde los nueve o diez años hasta los treinta y pocos". Una situación que ha superado gracias a su esfuerzo y la ayuda que ha recibido. "Se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia. Así que ahora soy una mujer que come feliz", aseguró.

MasterChef celebrity nos dejó además otra divertidísima anécdota protagonizada por el cómico Xavier Deltell y María Zurita. “¡El amor ha llegado a MasterChef celebrity 7!” proclamó una entusiasmada Samantha Vallejo-Nágera después de que el humorista se arrodillara para pedir la mano a María. “Me ha hecho una cobra real” aseguró Deltell entre risas, mientras María aseguraba que ya tenían incluso sitio para la ceremonia. “Nos casaremos en La Granja”. Ayuda no les va a faltar a los nuevos “novios” del talent pues Samantha se ofreció a hacer el banquete, María Escoté, el vestido, y Ruth Lorenzo se postuló para amenizar la fiesta, a lo que María añadió que compartirá escenario con Bryan Adams. “Tendremos que invitar al rey y a toda la familia real. Mi familia no se lo va a creer”, dijo el humorista. “La mía tampoco”, contestó Zurita entre risas. Sin duda esta edición de MasterChef celebrity promete.