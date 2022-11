Ruth Lorenzo sorprende a su público cortándose el pelo en pleno concierto como señal de protesta

Loading the player...

Ruth Lorenzo acaba de presentar su último trabajo, Crisálida, y lo ha hecho en el Teatro Eslava en Madrid, un día antes de cumplir 40 años. La cantante ya había adelantado que su espectáculo no iba a decepcionar a su público y sin duda no lo ha hecho. Este concierto único no solo ha servido para conocer los nuevos temas que llavaba tiempo queriendo mostrar, sino que además, ha dejado a los asistentes con la boca abierta cuando en plena actuación, y con tijera en mano, ha decidido cortarse su larga melena. Una señal de protesta que sus seguidores han interpretado de dos posibles maneras. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

