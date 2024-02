Tensión en la final del Benidorm Fest y el apuro de Ruth Lorenzo tras un fallo técnico con una de las actuaciones

Ha sido el momento más embarazoso de la gran final del Benidorm Fest, el que llegaba provocado por un fallo técnico durante una de las actuaciones. La gala emitida por Televisión Española que comenzó a las diez en punto de la noche transcurría con absoluta normalidad, donde podíamos ver las diferentes propuestas de los ocho candidatos a lograr el triunfo y poder representar así a nuestro país en Eurovisión 2024.

Sin embargo, cuando le llegaba el turno al aspirante Almácor con su tema Brillos platino de ritmos urbanos, algo ocurría entonces que llamaba la atención de algunos y generaba el descontento entre sus seguidores. Se trataba de un error por el cual no funcionaron parte de los fuegos artificiales que debían saltar al cierre del tema, lo que afectaba en cierta manera a lo que se había diseñado para su puesta en escena.

Este ligero contratiempo, que a su vez había pasado desapercibido para la gran mayoría, se hizo notar entonces cuando Ruth Lorenzo salía a dar explicaciones por lo ocurrido. "Me comunican desde dirección que ha habido un problema en las pantallas con la actuación de Almácor", señalaba primero la cantante murciana y presentadora este año del Benidorm Fest junto a los periodistas Marc Calderó y Ana Prada.

"Así que te pedimos disculpas", ha expresado a continuación la artista al interpelar directamente al aspirante natural de Villena (Alicante). "Esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey", le decía por último con cariño para que la situación no fuera a mayores. Sin embargo, lejos de calmarse la cosa, el público presente en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm comenzaba a lanzar gritos de protesta por lo que consideraba había sido una injusticia.

"¡Que la repita! ¡Que la repita!", era el clamor que se oía entonces por parte de los asistentes para que Almácor tuviera una nueva oportunidad de interpretar su tema. Pese a ello, la organización lo ha descartado al instante tras no considerar que el incidente no era de gravedad. "Ha sido una cosa superpequeñita", apuntaba Ruth, cuyo rostro reflejaba claramente el apuro por el que estaba pasando ella misma ante los silbidos persistentes de los que allí se habían congregado.

Seguidamente, con el objetivo de calmar un ambiente caldeado que iba 'in crescendo', la intérprete de Dancing in the rain decidía tomar de nuevo la palabra para hacer una reflexión tras la tensión que se vivía en directo. "Antes de continuar, me vais a permitir que me dirija al público. En estos días durante la convivencia con los artistas en el hotel Don Pancho, que es nuestra casa aquí en Benidorm, muchos de ellos nos comentaban que se sentían muy mal cada vez que abucheabais porque no se sentían merecedores del voto que recibían anteriormente", ha dicho mirando a la platea.

"Así que os voy a pedir por favor que respetéis a los artistas que están aquí. Por favor, os lo ruego... ¡buah! Menuda noche, Dios mío", terminaba implorando Ruth con estas palabras, que por fortuna han sido escuchadas y asimiladas por los fans para que estos dejaran de mostrar sus enervadas quejas. Felizmente, la velada ha seguido su curso hasta proclamar como flamantes ganadores al dúo Nebulossa, mientras que Almácor obtenía el quinto puesto sin que ello se achaque en cualquier caso al fallo técnico sufrido.

