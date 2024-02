Jorge González, de OT a la final del Benidorm Fest: así ha cambiado la vida del artista desde sus inicios

Se ha convertido en finalista del Benidorm Fest y promete dar mucha guerra en la final del próximo 3 de febrero. Jorge González tiene soltura de sobra ante las cámaras pues es uno de los rostros televisivos más conocidos gracias a su trayectoria profesional, que comenzó hace casi veinte años. A sus 35 años y tras pasar por diversos talents musicales, Jorge vuelve a luchar con la canción Caliente por convertirse en el representante de España en el festival de Eurovisión, una carrera que ha disputado ya en dos ocasiones. ¿Será la tercera la vencida? "Es mucho trabajo, mucha emoción, muchos nervios… se vive una cosa muy fuerte y al final me siento muy querido y me tiene muy emocionado" dijo. "Pase lo que pase, siento que he ganado".

El artista saltó a la fama en 2006 cuando se convirtió en uno de los concursantes de Operación Triunfo con solo 18 años. Su edición la ganó Lorena, pero Jorge destacó por su estilo personal y sobre todo su simpatía y espontaneidad. Son precisamente estas cualidades las que luego ha abanderado en sus iniciativas que le han llevado del escenario a los programas de televisión, sin perder de vista en ellos su pasión por la música. Tras su paso por OT, publicó dos discos (Dikélame, en 2007, y Vengo a enamorarte, 2009) y formó parte de la banda del programa ¡Qué tiempo tan feliz!, de la recordada María Teresa Campos.

Pasó luego por el plató de La mejor canción jamás cantada, Pequeños gigantes, La Voz, en el que llegó a ser finalista, y de Tu cara me suena, donde demostró que su talento se adapta también a los estilos de otros artistas. Fue esta edición, en 2020, bastante inusual pues tuvo que se suspendida durante un tiempo debido a la pandemia. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Jorge logró convertirse en ganador. Ha hecho teatro musical en La reina de las nieves con otra exconcursante de OT, Mireia, además de otros títulos. A lo largo de estos años ha publicado también varios singles como Hasta que llueva, Íntimo y Agüita (este último junto a Soraya Arnelas) y ha intentado llegar a Eurovisión en dos ocasiones.

La primera fue en 2009 con la canción Si yo vengo a enamorarte y la segunda en 2014 con Aunque se acabe el mundo. No lo logró en ninguna de ellas pues le superaron Soraya y Ruth Lorenzo, respectivamente. Este año es su tercer intento y, aunque la puntuación del jurado no fue muy alta (apenas 24 puntos) y provocó el disgusto del público, él está dispuesto a convencerles en la final. "Ellos están para opinar lo que sienten. Para mí no está perdido. Podemos cambiar de opinión y voy a intentar convencerlos".

Divorciado y con dos hijos

Además de mostrar su talento musical en televisión, Jorge abrió las puertas de su vida personal en el programa Los Gipsy Kings. Nacido en una familia humilde, Jorge se dedicaba a la venta ambulante antes de saltar a la fama con su voz y siempre ha mostrado orgulloso de sus raíces gitanas. En este espacio mostró su vida en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés junto a su entonces mujer Arabia y sus dos hijos, Aday, de 14 años, y Nayra, de nueve. "Mi familia me comenta que los estoy malcriando por protegerles tanto, pero es que es mi forma de ser", aseguró sobre sus hijos. Su relación con Arabia duró trece años, hasta 2018 cuando anunciaron su separación.

En sus perfiles sociales, se pueden adivinar sus pasiones: la música, la familia y el ejercicio, que le ayuda a estar en forma y presumir de un físico envidiable. Su próximo objetivo es llegar a Malmö, Suecia, el próximo mes de mayo con Caliente, una propuesta latina, con toques europeos y de raza española. "Queríamos transmitir un mensaje positivo de manera sutil, aprovechando la esencia ardiente que nos caracteriza como españoles. La canción aborda de manera indirecta las connotaciones positivas de lo 'caliente' y se enfoca en la idea de empoderamiento" ha comentado.