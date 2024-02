Fue el más votado en el voto demoscópico y se quedó a solo dos puntos del oro en el televoto Jorge González zanja así la polémica que ha protagonizado en el 'Benidorm Fest' Además de la baja puntuación que le dijo el jurado, que no gustó a los fans, se dijo que no había aplaudido la victoria de Nebulossa

Ya tenemos representante de España en el festival de Eurovisión. El grupo Nebulossa, formado por el matrimonio María Bas (55 años) y Mark Dasous (47), se llevó la victoria en un Benidorm Fest 2024 muy reñido pues los votos del jurado y del público oscilaron entre varios candidatos. La suma dio el triunfo al dúo valenciano provocando, como siempre ocurre, una disparidad de opiniones entre los seguidores del certamen. De hecho el voto demoscópico otorgado por el público había coronado a Jorge González como ganador con 2.855 puntos, dejando a Nebulossa en un tercer puesto, y el televoto le colocó en un segundo puesto (solo con dos votos por debajo de Nebulossa). Se dijo que tras conocer la suma que le arrebataba el oro, González no se había levantado para aplaudir a sus compañeros. La polémica que suele salpicar esta cita estaba servida.

Fue el propio cantante el que respondió a los comentarios en el programa Fiesta comentando que no era consciente de la controversia. "¿Lo puedo ver?" preguntaba, lamentando que la gente haga daño con informaciones como esa. "Hay que tener cuidado con lo que se diga en redes porque se le hace daño a la persona... a los dos (a mí y a Nebulossa). Se les ha aplaudido, ellos lo saben, los he abrazado porque ellos son adorables, son lo más" aseguró Jorge repitiendo que "aplaudió, se levantó y la besó".

"Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos, te puedo asegurar que va por encima de los puestos. A Nebulossa los adoramos todos. Si la gente ha decidido que vaya, debe ir". La suma de sus resultados, el jurado le había dejado en quinta posición, provocó que en la lista definitiva Jorge quedara cuarto con su tema Caliente. Sobre esta valoración del jurado, Jorge fue contundente. "Es una realidad que es el jurado el que me baja para no tener muchas opciones por muchos votos que tuviera del público. Con una puntuación tan baja, aun siendo favorito, no ganas".

Aunque se ha quedado sin viaje a Malmö al menos tiene el consuelo de haber sido muy aplaudido por los seguidores del certamen. "Tengo muchas sensaciones. Por un lado, pienso en todo el equipo que ha trabajo duro en todo esto. Estaba perfecto para ir a Eurovisión. No he decepcionado a mi equipo, pero, al final, yo remaba el barco de todo el equipo. Para mí era importante que, al ver después la actuación, que estuviera bien y estuviera satisfecho con lo que tanto se ha trabajado. No siento que haya perdido". Es la tercera vez que a Jorge se le escapa convertirse en representante del festival de Eurovisión.

Lo intentó en 2009 y 2014, pero Soraya y Ruth Lorenzo, respectivamente, se llevaron el pase. En esta ocasión Nebulossa convenció al jurado que le otorgó 86 puntos (empatados con St. Pedro), que sumados a los votos del público le dieron la primera posición. La pareja regresó entusiasmada al municipio alicantino de Ondara, donde se confesaron muy abrumados. "No nos esperábamos todo esto, tanto apoyo, acabamos de llegar y estamos alucinando. Estamos superemocionados, no hemos asimilado aún todo lo que nos está pasando, estamos muy contentos y vamos a intentar quedar en una buena posición y sobre todo a defender el mensaje, ya es hora de que este canto a la libertad traspase fronteras" explicaron en referencia a su canción titulada Zorra.

Haciendo un balance de las últimas semanas, reconocieron que había sido una etapa complicada y con mucho trabajo. "No nos ha dado tiempo a nada, ni resaca tenemos, no ha habido ocasión de sentirla. Lo primero que vamos a hacer es pasar unos días en familia porque estos últimos días han sido muy duros, de mucho trabajo, tenemos que pensar y saborear lo que ha pasado, la responsabilidad que es".