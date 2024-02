Jorge González llega a la final del 'Benidorm Fest' con polémica incluida: así se vivió desde dentro

Loading the player...

Jorge González ha pasado a la gran final del Benidorm Fest 2024 como uno de los ocho finalistas, no sin antes vivir una montaña rusa de emociones durante la segunda semifinal en la que ha participado. Al terminar su actuación con su tema Caliente, en el Palau d'Esports L'Illa de Alicante, la ovación del público ha sido unánime; prueba de ello han sido la altas puntuaciones por parte del público y el demoscópico, mientras el jurado le otorgaba una de las puntuaciones más bajas. Los eurofans han mostrado su indignación con la opinión de los miembros del jurado, y los silbidos en la green room no han cesado expresando así su apoyo al exconcursante de Operación Triunfo. Ya en la rueda de prensa, Jorge González ha comentado cómo ha vivido él todos estos momentos de tensión que han suscitado cierta polémica durante el festival y que han recogido las cámaras de ¡HOLA!, presentes durante esta segunda semifinal. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El Benidorm Fest ya tiene a sus ocho finalistas tras la segunda eliminatoria

Te mostramos lo que no se ha visto de la semifinal del 'Benidorm Fest' : así se ha vivido desde dentro