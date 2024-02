Jorge González anuncia demandas tras su sonado paso por el Benidorm Fest y critica al jurado

Casi una semana después de que finalizase el Benidorm Fest 2024, el festival sigue dando que hablar. Esta vez ha sido el artista Jorge González quien se ha visto afectado con algunas de las decisiones que el jurado tomó en la eufórica noche del sábado. El cantante, que era uno de los candidatos favoritos del público para representarnos en Eurovisión, se quedó con la quinta plaza, y desde entonces no han cesado unas críticas a las que ha decidido poner fin. A su vez, ha querido mostrar su descontento con el trato que recibió por parte del jurado.

Con el foco puesto en Nebulossa y su propuesta 'Zorra' para el Festival Internacional de la Canción, Jorge González ha roto su silencio y ha desvelado en una entrevista en 20 Minutos que los ataques que ha recibido a través de redes sociales eran tan extremos que ha tenido que recurrir a lo legal e interponer denuncias por odio. El origen de esto ataques están en un supuesto malentendido de la audiencia, pues algunos espectadores aseguraban haber visto al cuerpo de baile de Jorge y al propio cantante no aplaudir en el momento de conocer el que sería representante de España. El cantante ha comentado que la misma gente que alaba y ensalza el single 'Zorra' de sus compañeros, es la misma que le acosa por su raza u orientación sexual, y que debido a las críticas, lleva días pasándolo muy mal.

Esto no se queda aquí, y es que González también ha afirmado que el jurado fue injusto con él, ya que que no se sintió valorado por parte de los miembros que lo conformaban y ha cargado, sobre todo, contra una de las figuras más importantes, Beatriz Luengo. “Ella dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. Hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total”, comentaba el participante. Aún así, se sentía feliz con el resultado, aunque ya se veía respresentándonos en Eurovisión con el show que tenían preparado. Pese a que la opinión del público fuese a favor del cantante, él asegura que no importaba, pues “el jurado me dejó fuera de combate”.

Aún así el balance es, cuanto menos, positivo para 'Caliente', la propuesta que Jorge González llevó al escenario del Benidorm Fest, aunque las sensaciones del cantante sean un tanto agridulces. Se mostraba triste, con pena y rabia de no haber logrado el objetivo ya que tenían la ilusión de vivir la experiencia eurovisiva, pero también muy orgulloso y contento de su paso por el programa. "Me ha llegado hasta una oferta para participar en America's Got Talent y tenemos fechas por Europa para actuar. Al final es un premio muy bonito." confesó el artista.