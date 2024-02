Beatriz Luengo cuenta cómo vivió el Benidorm Fest: 'Lloré porque vi a mi madre sufriendo'

Es la primera vez que Beatriz Luengo se sentaba en la mesa del jurado del Benidorm Fest, en el que Nebulossa ha resultado ganador. La artista tuvo que valorar a lo largo de varios días las propuestas de los aspirantes a ocupar la candidatura española en el festival de Eurovisión junto a sus compañeros del jurado profesional, tarea que no le ha resultado sencilla dada la calidad de las propuestas. Así lo ha contado ella misma en un mensaje en el que ha hecho balance de la experiencia, que como ocurre en cada edición no ha estado exenta de polémica. Aunque ha sido una experiencia enriquecedora, Beatriz reconoce que las críticas no han sido fáciles de digerir, sobre todo porque su familia ha tenido que sufrir las consecuencias del debate.

Así hemos vivido esta controvertida edición del 'Benidorm Fest' desde dentro

Así es el dúo Nebulossa: 20 años casados, padres de dos hijos y dueños de una peluquería

"No lo iba a contar, pero lloré subiendo las escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa. Yo soy una mujer fuerte y con la espalda muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera" dijo acerca de la controversia que hubo con las puntuaciones del jurado profesional (las opiniones de los fans estaban divididas y las bajas puntuaciones que se dieron a algunos aspirantes fueron objeto de crítica). "Una vez arriba bailé y canté cada canción para que mis compañeros (los candidatos) se sintieran no juzgados por nosotros sino apoyados" aclaró.

Explicó que sufrió otorgando los votos porque es "muy empática" y "trató a los candidatos con amor y entrega". "Sufrí, no lo niego ni me escondo". Añadió además que se queda con el cariño que le mostraron, los aplausos y las cosas tan bonitas que le dijo el público. "Somos intensas y eso es ser intensa. Me quedo con todo como una experiencia increíble. Gracias a los que confiaron en mí porque sabían que lo daría todo, con empatía, pasión y entrega". Y concluyó asegurando que lo sintió por quienes no pasaron a la final y no ganaron pues sabía que se iban a disgustar.

La puntuación que otorgó el jurado fue muy comentada pues los fans tenían a sus favoritos y no les gustó que no fueran valorados como consideraban que merecían. Ocurrió así por ejemplo con Jorge González, cuya propuesta fue la más votada en el grupo demoscópico y el televoto (se quedó a solo dos puntos en el segundo puesto) pero no obtuvo tanto apoyo del jurado. Los seguidores del intérprete manifestaron su disgusto con abucheos y el propio artista comentó que sabe que fue el jurado quien le bajó de posición, pero que se alegra de que Nebulossa vaya a Malmö el próximo mes de mayo.

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest no deja de acaparar titulares y opiniones. El debate en torno al tema que presentan, titulado Zorra, ha subido de tono en los últimos días entre quienes lo consideran poco adecuado y quienes lo defienden. El propio dúo ha salido al paso de la controversia generada por su elección asegurando que están todavía un tanto abrumados por tener que representar a España en Eurovisión. "No esperábamos esto para nada. Estamos tratando de asimilarlo. No me imaginaba que esto se hiciera tan grande" dice María Bas. Sin embargo van a defender su propuesta hasta el final. "El mensaje ya está siendo acogido en Europa. Nos llegan mensajes de otros países. Queremos que se entienda porque la música es un lenguaje universal" asegura Mark Dasous.