El lado personal de Beatriz Luengo: dos décadas de amor con Yotuel, dos hijos y una carrera imparable

Tiene a sus espaldas más de tres décadas de éxitos musicales (propios y ajenos pues compone para otros) que avalan su talento. Beatriz Luengo, de 41 años, no solo es una intérprete muy reconocida en el panorama de la música latina sino que ahora se enfrenta al reto de escoger la mejor voz para representar a España en el festival de Eurovisión que se celebra en mayo en Mälmo, Suecia. Beatriz forma parte del jurado profesional que tiene derecho a voto y ejerce además de portavoz, cantando las puntuaciones. "Aplaudid lo que os gusta, porque yo lo voy a tener en cuenta" gritó al público cuando arrancó la primera semifinal del Benidorm Fest 2024, que estos días llena la ciudad de eurofans.

Su trayectoria la resumió a la perfección Ruth Lorenzo, presentadora del Benidorm Fest y exrepresentante eurovisiva: "Es una mujer que lo tiene todo. No sé cuántos Grammys, cantante, compositora, productora, actriz, bailarina, megavoz…". Y acertó, claro. Beatriz creció en el barrio de Hortaleza, en una familia de padre carpintero y madre auxiliar de farmacia. Empezó en la música cuando era apenas una niña en El circo de Rita y Miliki y con doce años firmó un contrato con una discográfica, aunque aquel álbum no vio la luz nunca. Su salto a la fama llegó de la mano de la serie de televisión Un paso adelante (2001 y 2004), donde demostró su talento como actriz y bailarina -el año pasado retomó su papel en UPA Next, continuación que se hizo de la ficción-. De esta serie nació un grupo, UPA Dance, que salió de gira por más de cincuenta ciudades y donde Beatriz mostró su gran voz.

Así es la historia de amor de Beatriz Luengo y Yotuel

Allí también comenzó una etapa que cambiaría su vida personal. Conoció a Yotuel Romero y se enamoró a primera vista, un flechazo que ella recordaría luego así. "Se convirtió en mi amor, mi amante, el director de mi orquesta emocional y el creador de los efectos especiales de mi película". Se casó con el cubano, de 47 años, en 2008 en Las Vegas y luego renovaron sus votos en 2022 en el mismo lugar. "Como te dije saltándome los votos del cura 'ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos dos hijos preciosos, sino porque sigamos mirándonos así'. Te amo mi Yotu porque todo contigo es perfecto, no importan las circunstancias alrededor" contó sobre aquel día.

La pareja cumple dos décadas de amor y ha dado la bienvenida a dos hijos D’Angelo, en 2015, y Zoe, en 2021. Los dos han heredado el flow de sus padres, como muestran ellos en algunas de sus publicaciones y son lo más preciado de su vida. "Tengo una meta como mamá y la quiero cumplir. Y tengo otra como artista, que también. Entonces ahí me manejo" aseguró Beatriz en alguna ocasión. Yotuel tiene además otro hijo que se llama como él, nació en el 2000 y es uno más de la familia. La artista confesó además en las páginas de ¡HOLA! que le gustaría adoptar. "Tengo la ilusión de la adopción. Como mujer, siempre he tenido el deseo de dar vidas y salvar vidas. Desde que era adolescente sabía que iba a tardar en tener hijos" dijo.

Beatriz fundó en 2009 su propia escuela de baile en el barrio de Hortaleza, la zona de Madrid en la que creció y que está orgullosa de su talento. El mismo que la ha llevado a otras series como El comisario y Paquita Salas y doce veces a la lista de nominados de los premios Grammy Latinos en categorías como mejor canción alternativa, mejor álbum pop contemporáneo y como compositora. Se ha llevado dos Grammys Latinos en 2021 con Patria y vida y en 2016 se llevó un Grammy por escribir el disco A quien quiera escuchar, de Ricky Martin. Otros de los temas que ha compuesto son La mordidita, de Ricky Martin, Madre tierra, de Chayanne, y La vida es un vals, de Diego Torres.

Ha trabajado además en teatro, ha participado en programas de televisión como Tu cara me suena (donde fue una de las concursantes) y ha lanzado un libro titulado El despertar de las musas. Los noes que ha recibido en su carrera, que no han sido pocos como ella misma ha contado, no la han desanimado. "Tengo una mochila maravillosa llena de noes" contó en El Mundo. Fuerte, luchadora, comprometida, la vida de Beatriz Luengo y su carrera son reflejo de una personalidad que conquista. Ahora está dispuesta a ello en el Benidorm Fest y, cuando este finalice, hará lo mismo desde la mesa del jurado de Baila como puedas. El nuevo talent de baile de TVE estará presentado por Anne Igartiburu y contará con Beatriz para que de consejos a los concursantes.

No solo a Beatriz le sonríe esta etapa pues su marido Yotuel no se queda atrás en cuanto a proyectos. El intérprete, que se hizo conocido en la banda cubana Orishas, sigue acumulando éxitos. ¿El último? Un single titulado Fría en colaboración con Enrique Iglesias. El pegadizo tema, que ya se adelanta en redes, estrenará el vídeo el próximo jueves 1 de febrero. En las primeras imágenes se ve ambos cantantes bailando en lo que parece una auténtica fiesta de carnaval.