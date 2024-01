A Angy Fernández se le saltan las lágrimas durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024

Sé quién soy. Con esta declaración de intenciones hecha canción se ha subido Angy Fernández al escenario de la semifinal del Benidorm Fest 2024 y ha arrasado. La actriz y cantante plasma en su tema un proceso de autodescubrimiento y superación muy personal, por lo que era inevitable que se emocionara. Durante la actuación, la también actriz no ha podido evitar que se le saltaran las lágrimas aunque ha seguido cantando con la misma fuerza e intensidad. La artista logró uno de los puestos para la final junto a Nebulossa, Sofía Coll y Miss Cafeína y se confesó renovada. "Estoy como en shock, llevo muchos años en la música y me siento como nueva" aseguró.

Su tema es para ella como una nueva etapa. "Ha sido como renacer. Siento que estoy renaciendo después de tiempos difíciles que todos tenemos y eso es gracias al apoyo de la gente" confesó, asegurando además que ha sentido el cariño y apoyo de sus compañeros. El simbolismo de la letra se refleja en una puesta en escena que refleja "inseguridades y miedos". "He querido sentirme un poco encerrada, mi cabeza me juega malas pasadas y he querido hacer como la liberación de aceptar esos miedos" explicó. Entusiasmada se alegró de la reacción tan positiva del público que supo entender lo que quería transmitir.

"Me he desahogado, lo he soltado todo, tengo el abrazo de mis miedos, mis demonios, la gente que me quiere…". Angy es una de las clasificadas en la primera semifinal del festival en el que se elegirá al representante español para el certamen de Eurovisión. Junto a ella han pasado esta primera criba Nebulossa, con el tema titulado Zorra, Sofía Coll, con la canción Here to Stay, y Miss Caffeina, con Bla Bla Bla. Los presentadores Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada se confesaron encantados con "esta noche de sensaciones increíbles" en la que Vicco, Abraham Mateo, Beret y Mr. Rain han acudido como artistas invitados.

La segunda semifinal será el próximo jueves 1 de febrero y enfrentará a María Peláe con Remitente, Dellacruz con Beso en la mañana, MARLENA con Amor de verano, St. Pedro con Dos extraños (Cuarteto de cuerda), Jorge González con Caliente, Yoly Saa con No se me olvida, Roger Padrós con El temps y Almácor con Brillos platino. De ellos cuatro pasarán a la final que tendrá lugar el sábado 3 de febrero, donde conoceremos al artista que abanderará a España en Malmö el 11 de mayo.